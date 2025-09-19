Previsão do tempo: descubra como será o final de semana em Pernambuco (19 a 21/09)
Sexta-feira será de calor em todas as regiões, com chuva fraca apenas na Mata Sul; fim de semana terá sol e maré baixa ideal para banho
A sexta-feira (19) começou com temperaturas amenas no interior, mas o calor ganha força ao longo do dia. No Recife, os termômetros variam entre 25°C e 29°C, com alta umidade do ar, mas sem previsão de chuva significativa, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).
Em Caruaru, a máxima deve chegar aos 30°C, enquanto Petrolina terá variação entre 19°C e 31°C, com baixa umidade durante a tarde. Já Serra Talhada deve registrar a maior amplitude térmica do Estado, indo de 17°C a 33°C durante o dia.
Em cidades da Zona da Mata, como Carpina e Vitória de Santo Antão, há possibilidade apenas de pancadas fracas e rápidas, restritas à Mata Sul.
Fim de semana
Para o sábado (20) e o domingo (21), a previsão da Apac aponta predomínio de tempo firme em praticamente todo Pernambuco. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões, e apenas a Mata Sul pode registrar chuva fraca e isolada.
No Agreste, Sertão, São Francisco, Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, não há expectativa de precipitação. O calor deve continuar, sobretudo no Sertão, onde as temperaturas ficam acima dos 30°C.
Tábua de marés
Em Recife, a tábua de marés indica boas condições para banho no fim de semana. No sábado (20), a maré baixa ocorre às 9h14 (0,26m) e às 21h25 (0,31m), sendo esses os melhores momentos para aproveitar o mar com mais segurança.
Já no domingo (21), os horários ideais são às 9h46 (0,23m) e às 21h55 (0,24m), quando a maré atinge seus pontos mais baixos. Durante a manhã e a noite, portanto, os banhistas encontrarão condições mais favoráveis.