Previsão do tempo: quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em parte de Pernambuco

Pernambuco terá quinta-feira de calor intenso, variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas, com destaque para áreas do Litoral e Agreste

Em Pernambuco, a quinta-feira (18) será de calor, mas com possibilidade fraca de pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente nas áreas da Mata e Região Metropolitana do Recife, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Inmet.

No Recife, os termômetros variam entre 25°C e 29°C, com umidade de até 90%. Em Caruaru, no Agreste, a mínima chega a 18°C e a máxima alcança 30°C, enquanto a umidade varia de 100% a 40%. Já em Vitória de Santo Antão, a previsão é de 21°C a 30°C, com céu parcialmente nublado e índices de umidade entre 90% e 40%.

No Sertão, Petrolina registra mínima de 20°C e máxima de 33°C, com ar mais seco e umidade entre 90% e 30%. Em Serra Talhada, a temperatura fica entre 18°C e 34°C, com baixa umidade, variando de 90% a 20%.

Ao longo do dia, o calor será predominante, mas vale ficar atento às pancadas de chuva que podem ocorrer em pontos isolados, trazendo certo alívio, ainda que passageiro.

