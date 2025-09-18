Previsão do tempo: quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em parte de Pernambuco
Pernambuco terá quinta-feira de calor intenso, variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas, com destaque para áreas do Litoral e Agreste
Clique aqui e escute a matéria
Em Pernambuco, a quinta-feira (18) será de calor, mas com possibilidade fraca de pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente nas áreas da Mata e Região Metropolitana do Recife, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Inmet.
No Recife, os termômetros variam entre 25°C e 29°C, com umidade de até 90%. Em Caruaru, no Agreste, a mínima chega a 18°C e a máxima alcança 30°C, enquanto a umidade varia de 100% a 40%. Já em Vitória de Santo Antão, a previsão é de 21°C a 30°C, com céu parcialmente nublado e índices de umidade entre 90% e 40%.
No Sertão, Petrolina registra mínima de 20°C e máxima de 33°C, com ar mais seco e umidade entre 90% e 30%. Em Serra Talhada, a temperatura fica entre 18°C e 34°C, com baixa umidade, variando de 90% a 20%.
Ao longo do dia, o calor será predominante, mas vale ficar atento às pancadas de chuva que podem ocorrer em pontos isolados, trazendo certo alívio, ainda que passageiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp