fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em parte de Pernambuco

Pernambuco terá quinta-feira de calor intenso, variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas, com destaque para áreas do Litoral e Agreste

Por Eduardo Scofi Publicado em 18/09/2025 às 7:06
Bairro do Recife/Rio Capibaribe
Bairro do Recife/Rio Capibaribe - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

Em Pernambuco, a quinta-feira (18) será de calor, mas com possibilidade fraca de pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente nas áreas da Mata e Região Metropolitana do Recife, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Inmet.

No Recife, os termômetros variam entre 25°C e 29°C, com umidade de até 90%. Em Caruaru, no Agreste, a mínima chega a 18°C e a máxima alcança 30°C, enquanto a umidade varia de 100% a 40%. Já em Vitória de Santo Antão, a previsão é de 21°C a 30°C, com céu parcialmente nublado e índices de umidade entre 90% e 40%.

Leia Também

No Sertão, Petrolina registra mínima de 20°C e máxima de 33°C, com ar mais seco e umidade entre 90% e 30%. Em Serra Talhada, a temperatura fica entre 18°C e 34°C, com baixa umidade, variando de 90% a 20%.

Ao longo do dia, o calor será predominante, mas vale ficar atento às pancadas de chuva que podem ocorrer em pontos isolados, trazendo certo alívio, ainda que passageiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Laboratório em Pernambuco descobre espécies inéditas de formigas que só existem na Caatinga
Ciência

Laboratório em Pernambuco descobre espécies inéditas de formigas que só existem na Caatinga
Aeroporto do Recife inaugura seu "hotel por hora", o W Airport Rooms
ACOMODAÇÃO

Aeroporto do Recife inaugura seu "hotel por hora", o W Airport Rooms

Compartilhe

Tags