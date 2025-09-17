Aeroporto do Recife inaugura seu "hotel por hora", o W Airport Rooms

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espaço tem 11 quartos, além de três suítes exclusivas: duas para famílias, com capacidade para até quatro pessoas, e uma versão mais íntima

O Aeroporto Internacional do Recife – Guararapes/Gilberto Freyre é o segundo do Brasil a oferecer um serviço de acomodação por hora para passageiros, com a inauguração oficial do W Airport Rooms Recife. O espaço, administrado pelo W Premium Group, rede de hospitalidade aeroportuária, iniciou suas operações em soft opening no dia 22 de agosto e foi oficialmente inaugurado nesta quarta-feira (17).

Localizado no térreo do terminal, em frente à área de desembarque (fora da área de embarque do temrinal), o W Airport Rooms busca atender à crescente demanda por conveniência e conforto dentro do aeroporto, especialmente para quem está em trânsito. O serviço oferece 14 acomodações planejadas para garantir privacidade durante longas conexões ou períodos de espera, funcionando em um modelo fracionado por hora.

Uma opção para cada tipo de viajante



O espaço dispõe de 11 quartos equipados para duas pessoas, com mesa de apoio e cabides. Um deles foi adaptado para garantir acessibilidade plena. Além disso, há três suítes exclusivas: duas para famílias, com capacidade para até quatro pessoas, e uma versão mais íntima para quem viaja sozinho ou em dupla.

Entre os serviços disponíveis, os hóspedes têm acesso a ar-condicionado, wi-fi de alta velocidade e duchas privativas. Por estar em uma área pública, o acesso é permitido tanto para passageiros em conexão quanto para aqueles que aguardam o embarque.

"Recife é um hub estratégico e esse lançamento reforça nossa proposta de levar soluções premium aos principais aeroportos do país. O W Airport Rooms amplia a liberdade do viajante, que pode descansar e se organizar sem sair do terminal", afirmou Ítalo Russo Silva, CEO do W Premium Group.

A chegada do W Airport Rooms solidifica a parceria do W Premium Group com a Aena, administradora do terminal, que já conta com as salas VIP Frevo (internacional) e São João (doméstica), além do serviço de Meet & Assist.

Juan José Sánchez, diretor Comercial Corporativo da Aena no Brasil, ressaltou o alinhamento do novo serviço com a estratégia de excelência da empresa. "É uma solução inovadora, que eleva o conforto e a conveniência, oferecendo ao passageiro uma experiência diferenciada e de alto padrão", destacou, acrescentando que a novidade consolida o aeroporto de Recife como um dos mais completos do Brasil.

As reservas podem ser feitas pela central do W Premium, pelo e-mail reserva@wpremiumlounge.com ou diretamente na recepção do W Airport Rooms Recife, de acordo com a disponibilidade.