Economia | Notícia

Pernambuco conquista nota B+ do Tesouro e garante R$ 1,5 bilhão em empréstimos para obras

Além do Estado alcançar o conceito B+, o melhor da sua história na Capacidade de Pagamento, também manteve a nota máxima 'A' em transparência fiscal

Por JC Publicado em 18/09/2025 às 23:38
Palácio do Campo das Princesas, escritório do Governo de Pernambuco, no Recife - Janaína Pepeu/Secom

Pernambuco conquistou uma dupla avaliação positiva da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), divulgada nesta quarta-feira (17). O estado obteve a nota B+ na Capacidade de Pagamento (CAPAG), o melhor resultado desde a criação da metodologia em 2016, e manteve a nota máxima (A) em Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.

Essa classificação reafirma a plena elegibilidade do estado para contratar novas operações de crédito com a garantia da União.

O impacto prático da nota

O bom resultado garante, por exemplo, a viabilização de uma operação de crédito já autorizada de R$ 1,5 bilhão, que será destinada a importantes obras de infraestrutura em Pernambuco. A nota B+ também amplia a capacidade do estado para buscar novos financiamentos a partir de 2026.

Os motivos da avaliação positiva

Segundo o relatório do Tesouro Nacional, o bom desempenho de Pernambuco se deve ao cumprimento integral das metas do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF). Entre os indicadores destacados, estão:

  • Despesa com Pessoal: Mantida em 51,27% da Receita Corrente Líquida, bem abaixo do limite legal de 60%.
  • Poupança Corrente: Indicador em 92,52%, cumprindo a meta estabelecida.
  • Disponibilidade de Caixa: Com mais de R$ 197 milhões, superando em quase quatro vezes o mínimo exigido.

Além disso, o estado se manteve na elite da transparência fiscal no país, com um índice de 97,17% de acerto na qualidade das informações contábeis enviadas ao governo federal.

O secretário da Fazenda de Pernambuco afirmou que o resultado reflete o "empenho de toda a equipe" e que o estado está "construindo um Estado mais equilibrado, capaz de investir no presente e garantir um futuro mais sustentável".

