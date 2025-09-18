Pernambuco conquista nota B+ do Tesouro e garante R$ 1,5 bilhão em empréstimos para obras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do Estado alcançar o conceito B+, o melhor da sua história na Capacidade de Pagamento, também manteve a nota máxima 'A' em transparência fiscal

Pernambuco conquistou uma dupla avaliação positiva da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), divulgada nesta quarta-feira (17). O estado obteve a nota B+ na Capacidade de Pagamento (CAPAG), o melhor resultado desde a criação da metodologia em 2016, e manteve a nota máxima (A) em Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.

Essa classificação reafirma a plena elegibilidade do estado para contratar novas operações de crédito com a garantia da União.

O impacto prático da nota

O bom resultado garante, por exemplo, a viabilização de uma operação de crédito já autorizada de R$ 1,5 bilhão, que será destinada a importantes obras de infraestrutura em Pernambuco. A nota B+ também amplia a capacidade do estado para buscar novos financiamentos a partir de 2026.

Os motivos da avaliação positiva

Segundo o relatório do Tesouro Nacional, o bom desempenho de Pernambuco se deve ao cumprimento integral das metas do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF). Entre os indicadores destacados, estão:

Despesa com Pessoal: Mantida em 51,27% da Receita Corrente Líquida, bem abaixo do limite legal de 60%.

Mantida em 51,27% da Receita Corrente Líquida, bem abaixo do limite legal de 60%. Poupança Corrente: Indicador em 92,52%, cumprindo a meta estabelecida.

Indicador em 92,52%, cumprindo a meta estabelecida. Disponibilidade de Caixa: Com mais de R$ 197 milhões, superando em quase quatro vezes o mínimo exigido.

Além disso, o estado se manteve na elite da transparência fiscal no país, com um índice de 97,17% de acerto na qualidade das informações contábeis enviadas ao governo federal.

O secretário da Fazenda de Pernambuco afirmou que o resultado reflete o "empenho de toda a equipe" e que o estado está "construindo um Estado mais equilibrado, capaz de investir no presente e garantir um futuro mais sustentável".

