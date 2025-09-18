Pernambuco conquista nota B+ do Tesouro e garante R$ 1,5 bilhão em empréstimos para obras
Além do Estado alcançar o conceito B+, o melhor da sua história na Capacidade de Pagamento, também manteve a nota máxima 'A' em transparência fiscal
Clique aqui e escute a matéria
Pernambuco conquistou uma dupla avaliação positiva da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), divulgada nesta quarta-feira (17). O estado obteve a nota B+ na Capacidade de Pagamento (CAPAG), o melhor resultado desde a criação da metodologia em 2016, e manteve a nota máxima (A) em Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.
Essa classificação reafirma a plena elegibilidade do estado para contratar novas operações de crédito com a garantia da União.
O impacto prático da nota
O bom resultado garante, por exemplo, a viabilização de uma operação de crédito já autorizada de R$ 1,5 bilhão, que será destinada a importantes obras de infraestrutura em Pernambuco. A nota B+ também amplia a capacidade do estado para buscar novos financiamentos a partir de 2026.
Os motivos da avaliação positiva
Segundo o relatório do Tesouro Nacional, o bom desempenho de Pernambuco se deve ao cumprimento integral das metas do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF). Entre os indicadores destacados, estão:
- Despesa com Pessoal: Mantida em 51,27% da Receita Corrente Líquida, bem abaixo do limite legal de 60%.
- Poupança Corrente: Indicador em 92,52%, cumprindo a meta estabelecida.
- Disponibilidade de Caixa: Com mais de R$ 197 milhões, superando em quase quatro vezes o mínimo exigido.
Além disso, o estado se manteve na elite da transparência fiscal no país, com um índice de 97,17% de acerto na qualidade das informações contábeis enviadas ao governo federal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O secretário da Fazenda de Pernambuco afirmou que o resultado reflete o "empenho de toda a equipe" e que o estado está "construindo um Estado mais equilibrado, capaz de investir no presente e garantir um futuro mais sustentável".
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />