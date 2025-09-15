fechar
Economia | Notícia

Camaragibe recebe selo A+ do Tesouro Nacional

A certificação do Tesouro Nacional é concedida a estados e municípios que se destacam pela transparência e solidez fiscal do orçamento público

Por JC Publicado em 15/09/2025 às 19:58
A classifica&ccedil;&atilde;o A+ &eacute; um reflexo direto da sa&uacute;de financeira do munic&iacute;pio, que, segundo o Tesouro, ganha mais facilidade e menor custo para acessar recursos financeiros
A classificação A+ é um reflexo direto da saúde financeira do município, que, segundo o Tesouro, ganha mais facilidade e menor custo para acessar recursos financeiros - FILIPE JORDÃO/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

 A cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, conquistou o selo A+ na análise da Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional, tornando-se o único município do Nordeste com mais de 100 mil habitantes a receber a premiação. O reconhecimento, entregue nesta segunda-feira (15), faz parte do Prêmio Qualidade da Informação 2025 e atesta a consistência das informações contábeis e o equilíbrio fiscal da gestão municipal.

CERTIFICAÇÃO DO TESOURO NACIONAL

A certificação do Tesouro Nacional é concedida a estados e municípios que se destacam pela transparência e solidez fiscal, enviando informações contábeis consistentes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A classificação A+ é um reflexo direto da saúde financeira do município, que, segundo o Tesouro, ganha mais facilidade e menor custo para acessar recursos financeiros.

O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, celebrou a conquista em Brasília (DF), destacando o trabalho de sua equipe para alcançar o resultado.

“A conquista da classificação A+ é um grande avanço e reflete o compromisso da minha gestão com o equilíbrio das contas públicas, permitindo à nossa cidade uma maior flexibilidade financeira para realizar investimentos estratégicos e obter empréstimos”, declarou. Cabral ressaltou que a certificação foi fundamental para viabilizar um financiamento de cerca de R$ 300 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).


 
 

Leia também

Chacina de Camaragibe: crime completa dois anos neste domingo (14) e segue sem resolução
Chacina de Camaragibe

Chacina de Camaragibe: crime completa dois anos neste domingo (14) e segue sem resolução
Vídeo: Mulher e amiga passam sufoco após ficarem presas em cemitério da Grande Recife no aniversário
Sufoco

Vídeo: Mulher e amiga passam sufoco após ficarem presas em cemitério da Grande Recife no aniversário

Compartilhe

Tags