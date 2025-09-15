Camaragibe recebe selo A+ do Tesouro Nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A certificação do Tesouro Nacional é concedida a estados e municípios que se destacam pela transparência e solidez fiscal do orçamento público

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, conquistou o selo A+ na análise da Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional, tornando-se o único município do Nordeste com mais de 100 mil habitantes a receber a premiação. O reconhecimento, entregue nesta segunda-feira (15), faz parte do Prêmio Qualidade da Informação 2025 e atesta a consistência das informações contábeis e o equilíbrio fiscal da gestão municipal.

CERTIFICAÇÃO DO TESOURO NACIONAL

A certificação do Tesouro Nacional é concedida a estados e municípios que se destacam pela transparência e solidez fiscal, enviando informações contábeis consistentes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A classificação A+ é um reflexo direto da saúde financeira do município, que, segundo o Tesouro, ganha mais facilidade e menor custo para acessar recursos financeiros.

O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, celebrou a conquista em Brasília (DF), destacando o trabalho de sua equipe para alcançar o resultado.

“A conquista da classificação A+ é um grande avanço e reflete o compromisso da minha gestão com o equilíbrio das contas públicas, permitindo à nossa cidade uma maior flexibilidade financeira para realizar investimentos estratégicos e obter empréstimos”, declarou. Cabral ressaltou que a certificação foi fundamental para viabilizar um financiamento de cerca de R$ 300 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).



