Menina de 5 anos é abusada sexualmente em Paulista; mãe flagrou o momento do ato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Toda vez que eu fecho meus olhos eu lembro daquela cena nojenta que eu vi e eu não pude fazer nada pela minha filha", contou a mãe da menina

Uma menina de cinco anos foi abusada sexualmente na própria casa, no bairro de Paratibe, em Paulista. O suspeito era um amigo do avô da vítima e era muito próximo à família.

A mãe conseguiu flagrar o momento em que o suspeito estava abusando a vítima. Ele conseguiu fugir do local e ainda não foi logrado.

"Toda vez que eu fecho meus olhos eu lembro daquela cena nojenta que eu vi e eu não pude fazer nada pela minha filha. Isso está me massacrando porque ele está por aí ainda e nada aconteceu", contou a mãe aos prantos.

Como aconteceu

A mulher estava em casa com a filha quando o homem chegou e ela conta que se escondeu no quarto, flagrando o momento que o suspeitou tocou na criança.

"Ele veio aqui porque meu pai pediu para ele me chamar. Quando eu escutei o portão abrir, imediatamente eu corri e senti algo, como se me dissesse para me esconder e ver o que ele faria com minha filha", disse a mãe.

Uma outra filha da mulher estava na casa, mas ele foi diretamente para a criança mais nova, que estava com poucos trajes em casa. "Ela estava deitada, bem a vontade, e ele já foi diretamente nas partes dela e colocou a mão dentro da própria calça".

A mãe conta que quando viu o que estava prestes a acontecer, ela imediatamente foi em cima do homem para impedir. "Eu estava com meu celular na mão, mas não tinha condições de eu filmar. Eu não acreditei. Na hora eu só queria matar ele, aí corri e peguei uma faca".

A família registrou um boletim de ocorrência e o avô da menina conta que o homem, que tem cerca de 40 anos de idade costumava trabalhar para a família, deixando todos bastante decepcionados.

"Eu falo todo dia e toda hora, uma covardia dessas não se faz não. Ele tinha nossa confiança, nós achavamos que ele era um cidadão de bem. Eu só quero agora, se ele aparecer, que a justiça seja feita. Ele vai ter que pagar pelo ato".

Outros casos de assédio e abuso

Além disso, uma vizinha do suspeito contou que também já procurou a polícia contra o homem, pois ele estava vigiando-a.

"Eu estava dando banho na minha menina, lá trás, no quintal. Aí eu presenciei duas mãos no muro, tentando pegar alcance para ver o que estava acontecendo no quintal. Eu pensei 'é uma pessoa ali'. Quando eu vi era um homem branco, com olhos claros e meio calvo".

Ela conta que discutiu com o homem e ele desconversou, alegando que não estava fazendo nada, por isso ela o ameaçou e chamou a polícia.

"Se você ficar me brechando de novo eu vou pegar uma peixeira e vou enfiar nos seu olhos. Aí eu chamei a polícia um tempo depois a viatura chegou. Infelizmente eu não tinah provas suficientes para levarem ele".

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />