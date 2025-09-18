fechar
Monitor do Espaço Ciência é vítima de bala perdida

Testemunhas relataram que o disparo pode ter sido resultado de um tiroteio em uma comunidade próxima do Espaço Ciência. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 18/09/2025 às 22:58
Imagem de letreiro do Espaço Ciência, em Olinda
Imagem de letreiro do Espaço Ciência, em Olinda - Reprodução

Um monitor do Espaço Ciência, em Olinda, foi atingido por uma bala perdida na manhã desta quinta-feira (18), enquanto trabalhava.

O jovem de 20 anos, estudante de matemática, foi atingido na perna e, de acordo com a equipe do Espaço Ciência, recebeu os primeiros socorros pela equipe de segurança, com suporte dos bombeiros civis e policiais militares que atuam no local. 

Segundo informações enviadas em nota pelo museu, o monitor teve apenas um ferimento superficial e já recebeu os cuidados médicos necessários.

Testemunhas relataram que o disparo pode ter sido resultado de um tiroteio em uma comunidade próxima do Espaço Ciência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

