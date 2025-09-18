Monitor do Espaço Ciência é vítima de bala perdida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Testemunhas relataram que o disparo pode ter sido resultado de um tiroteio em uma comunidade próxima do Espaço Ciência. Confira detalhes

Um monitor do Espaço Ciência, em Olinda, foi atingido por uma bala perdida na manhã desta quinta-feira (18), enquanto trabalhava.

O jovem de 20 anos, estudante de matemática, foi atingido na perna e, de acordo com a equipe do Espaço Ciência, recebeu os primeiros socorros pela equipe de segurança, com suporte dos bombeiros civis e policiais militares que atuam no local.

Segundo informações enviadas em nota pelo museu, o monitor teve apenas um ferimento superficial e já recebeu os cuidados médicos necessários.

Testemunhas relataram que o disparo pode ter sido resultado de um tiroteio em uma comunidade próxima do Espaço Ciência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

