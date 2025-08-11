Trabalhador é morto a tiros durante comemoração do dia dos pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tiroteio em reunião familiar deixa um morto e dois feridos. A vítima de bala perdida não tinha envolvimento com atividades criminosas

Diogo Andrade da Silva, 27 anos, foi vítima fatal de um ataque a tiros na Rua Francisco Passos, Alto do Cruzeiro. O incidente ocorreu às 21h30, quando dois homens numa moto efetuaram os disparos surpreendendo o grupo de pessoas que estava reunido no local.

Diogo, um trabalhador do supermercado que estava ali para comemorar o Dia dos Pais, morreu na cena do crime.

Segundo a polícia, Diogo não tinha envolvimento com atividades criminosas, sugerindo que ele foi uma vítima de bala perdida.

Vítimas



O incidente também resultou em dois homens baleados. Um jovem de 22 anos de idade foi atingido no joelho esquerdo e socorrido para o Hospital Getúlio Vargas.

Outro indivíduo foi atingido de raspão no braço esquerdo e atendido na Policlínica Barros Lima, próxima do local do acontecimento.

Investigações



A polícia local e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados e os peritos do Instituto de Criminalística conduziram a perícia no local do crime. As investigações preliminares sugerem que Diogo não era o alvo do ataque.

A polícia considera a possibilidade de o alvo ser o homem de 22 anos que foi socorrido para o hospital Getúlio Vargas.

O indivíduo confessou aos policiais que tinha uma dívida de drogas de R$ 400, mas negou acreditar que este seria o motivo do ataque armado.

Enquanto as investigações continuam, a família de Diogo permanece abalada e busca justiça para esta fatal tragédia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais