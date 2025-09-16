Mulher baleada no portão de casa, em Cruz de Rebouças, morre no Hospital da Restauração
A vítima estava internada desde o início do mês após ser alvejada por tiros. Os disparos foram efetuados por um homem e a suspeita é de vingança
Uma mulher de 51 anos, baleada no portão de casa, em Cruz de Rebouças, Igarassu, morreu no Hospital da Restauração nesta terça-feira (16).
A vítima estava internada desde o início do mês após ser alvejada por tiros. Os disparos foram efetuados por um homem no portão de sua casa e a suspeita é de que o crime foi uma vingança.
O corpo foi liberado pelo Instituto de Medicina Legal e o caso ainda segue sob investigação junto ao DHPP.
Confira detalhes sobre o crime
De acordo com informações preliminares, um casal teria chegado à residência da vítima procurando pelo ex-companheiro dela, alegando que ele possuía uma dívida em aberto.
Em seguida, o homem que acompanhava a outra mulher efetuou diversos disparos. A vítima foi socorrida inicialmente para a UPA de Cruz de Rebouças e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Segundo informações médicas, ela chegou com 19 perfurações.
Linha de investigação
As apurações apontam que a vítima era conhecida na região por emprestar dinheiro. Há informações de que ela teria disponibilizado cerca de R$ 20 mil recentemente e, no último sábado (30), foi até a residência de uma pessoa para cobrar o pagamento.
Saiba como se inscrever na newsletter JC
Embora ainda não haja confirmação de relação direta entre esse episódio e a tentativa de homicídio, a hipótese está entre os pontos de partida das investigações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A polícia também busca levantar mais informações sobre o ex-companheiro da vítima, mencionado pelos suspeitos antes do crime.