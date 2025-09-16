Motorista bêbado abandona caminhão no meio da avenida e começa a dançar; o homem foi preso em flagrante
Um motorista de caminhão alcoolizado foi preso nesta terça-feira (16), após descer do veículo e começar a dançar no meio da Ladeira do Cristo, na PE-84, em Machados, Agreste de Pernambuco.
O homem, de 58 anos de idade, foi detido por policiais militares pouco tempo depois do epsódio. A infração de trânsito é considerada gravíssima.
Em um vídeo registrado por um popular, o homem está com a carreta em movimento, subindo uma ladeira, quando de repente desce do veículo e começa a dançar. O caminhão permaneceu em movimento, apresentando risco para a população.
Logo em seguida ao momento de exibição, ele retorna ao veículo e continua a pilotar.
Ele foi levado para uma delegacia, onde foi autuado em flagrante por outros crimes de trânsito. Ele recebeu uma multa de R$ 3 mil, teve a carteira suspensa e o veículo foi apreendido.