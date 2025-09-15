Homem esfaqueia esposa em Coqueiral; suspeito tentava agredir a filha e o enteado no momento da violência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem 28 anos de idade esfaqueou a companheira na noite do último sábado (13), no bairro de Coqueiral, Zona Sul do Recife, durante uma discussão dentro da residência da família.

De acordo com informações, o casal estava bebendo e se desentenderam porque, de acordo com a família da vítima, o homem não aceita a filha que eles tem.

O suspeito partiu em direção ao enteado e a própria filha, de quatro meses, desferindo golpes e agredindo as crianças. A mãe observou a situação e partiu em defesa dos filhos, então o suspeito começou a esfaqueá-la.

Ela foi socorrida com diversos golpes de faca, principalmente na região do abdômen. A mulher segue internada em estado grave.



Conflitos e relações abusivas

A irmã da mulher conta que o casal vivia em conflito e o suspeito afirmava não ser o pai da menina, mas a mulher tem uma dependência emocional: "Ele era um ciúmes muito grande. Desde que a menina estava para nascer ele dizia que não era dele, e isso machucava muito ela".

De acordo com a irmã, o suspeito é usuário de drogas e deu um golpe na barriga da bebê, então a mulher foi defender a criança e o suspeito a puxou pelo cabelo e iniciou as apunhaladas. O filho da mulher, de 11 anos, presenciou toda a situação e chamou por socorro. Ele está sob a guarda do pai.

O homem teria violentado outras mulheres, segundo a irmã: "Já deu na própria mãe, já tocou fogo na casa com o próprio filho dele, de outro casamento, dentro. Ele sempre dá uma de bonzinho e ela sempre acredita".

Julgamentos

Uma vizinha do casal conta que também já passou pela mesma situação e conseguiu superar.

"Que as pessoas não critiquem ela, não apontem, não juluem, porque só quem passou por uma situação dessa, de realcionamento tóxico e abusivo, é que sabe se colocar no lugar do outro. Orem por ela para que ela saia desse que seja feita a justiça, para que ele pague pelo que fez com ela e com a bebê".

Ela ainda conta que a menina está precisando de vários produtos de higiene, como fraldas, lenços umedecidos e pomadas de assadura. Para doar, é importante entrar em contato com a irmã da vítima, através do telefone (81) 98300-6715.

A família deve prestar depoimento nesta terça-feira (16), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O suspeito ainda não foi localizado.