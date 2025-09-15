Homem suspeito de golpe "boa noite, Cinderela" é preso em Boa viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 25 anos de idade foi preso nesta segunda-feira (15), suspeito de aplicar golpes conhecidos como "Boa noite, Cinderela", no bairro de Boa Viagem.

O suspeito, que é ex-presidiário, teria conhecido um homem, de 50 anos, através das redes sociais e marcado um encontro na residência da vítima.

"O autor levou um vinho para tomarem e dado momento, após ingerir essa bebida alcoolica, a vítima diz que apagou e quando acordou a casa já estava aberta e alguns itens tinham sido levados", contou o delegado Mário Melo.

O homem nega que tenha dopado a vítima, mas a polícia aponta que é possível que o vinho tivesse alguma substância, tendo em vista que ele foi o responsável por levar a bebida.

O suspeito levou o carro da vítima, um notebook e um celular, além de diversas transferências bancárias que o suspeito realizou enquanto o homem de 50 anos estava desacordado. O carro já foi recuperado e o receptador também foi indiciado.

Boa noite, Cinderela

O "Boa noite, Cinderela" é um golpe muito comum, no qual o autor faz com que a vítima fique dopada após ingerir substâncias soníferas ou que retardem os sentidos, facilitando infrações.

Por deixar a vítima praticamente sem reações, o golpe é muito utilizado em casos de roubos, furtos e até mesmo em crimes sexuais.

Encontros mais seguros

O delegado aponta que é necessário estar em alerta ao marcar encontros pela internet.

"A partir do momento que se conhece alguém na internet é importante se munir, verificar se aquelas informações utlilizadas pelo interlocutor são verdadeiras".

Ele ainda explica que é importante compartilhar informações com amigos, para uma maior segurança: "É bom sempre informar a um amigo, contar que está conhecendo alguém, munir o amigo com informações sobre a pessoa. Isso é importante para se sentir seguro".