Caminhão perde controle e atinge carrinho de bebê em Chã de Alegria

Câmeras de segurança registraram o momento do sinistro de trânsito e ninguém ficou ferido. Confira mais detalhes sobre a ocorrência

Por Zayra Pereira Publicado em 11/09/2025 às 23:11
Imagem de caminhão passando por cima de carrinho de bebê
Imagem de caminhão passando por cima de carrinho de bebê - Reprodução

Um caminhão tanque predeu o freio na tarde desta quinta-feira (11) e por pouco não atingiu três mulheres e uma criança na cidade de Chã de Alegria.

O veículo passou ao lado da calçada onde as pessoas estavam sentadas e atingiu um carrinho de bebê que estava no local.

Câmeras de segurança registraram o momento do sinistro de trânsito e ninguém ficou ferido.

