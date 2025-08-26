fechar
Motociclista morre após colisão frontal com ônibus em Jaboatão dos Guararapes

Motociclista de 34 anos morreu no local;Testemunhas sugerem que a vítima foi surpreendida durante uma tentativa de ultrapassagem

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 12:46
Acidente fatal na Avenida General Manoel Rabelo em Jaboatão dos Guararapes: Conferente de 34 anos morre em colisão com ônibus da linha TI Jaboatão Parador
Um motociclista de 34 anos, que trabalhava como conferente, morreu após colidir frontalmente com um ônibus da linha TI Jaboatão Parador, na Avenida General Manoel Rabelo, no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes.

Testemunhas relataram que o motociclista pode ter sido surpreendido pelo coletivo durante uma tentativa de ultrapassagem. Nenhum passageiro ou o motorista do ônibus se feriu, mas o motociclista faleceu ainda no local.

Impacto violento e vestígios espalhados pela via

Com a força da colisão, o capacete da vítima foi arremessado até a calçada. Partes da motocicleta ficaram espalhadas na pista. Pertences como a chave da moto e o celular não foram encontrados no local.

Laudo preliminar da perícia

De acordo com o perito criminal Severino Arruda, a vítima apresentava múltiplas fraturas:
“Múltiplas fraturas no fêmur, tíbia e fíbula, com deformidades visíveis. Também havia fratura exposta em uma das pernas e possível fratura no braço. A cabeça apresentava lesões compatíveis com escoriações causadas por deslizamento no asfalto”, detalhou.

Condução e encaminhamentos

O motorista do ônibus foi levado à delegacia para prestar depoimento. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

