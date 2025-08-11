Quem era Alex Tibola, o brasileiro que rodava o mundo em uma Pop 100 e faleceu em colisão no Chile

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guia turístico atravessou 80 países em apenas cinco anos, na companhia da "Big Pop"; tia de Alex estava na garupa e também faleceu

O viajante – ou "viageiro", como ele referenciava a si mesmo – Alex Tibola, de 35 anos, e sua tia Liane Tibola, faleceram em uma colisão de trânsito neste fim de semana, no Chile. Alex produzia conteúdos para as redes sociais sobre motociclismo, expedições e turismo, conquistando um público fiel ao passar por mais de 80 países pilotando uma Honda Pop 100.

Início da jornada de Alex Tibola

Natural de Maravilha, Santa Catarina, Alex Tibola reuniu mais de 60 mil seguidores no Instagram, com quem mantinha uma relação de proximidade. Além disso, atingiu recentemente o marco de 100 mil inscritos em seu canal do YouTube, o Crônicas De Viageiro - Alex Tibola (Murat).

O primeiro vídeo postado na plataforma do Google foi o "Rutas Del América 1", sete anos atrás. Trata-se do trailer de um motodocumentário independente produzido pelo próprio Alex, aberto com o relato "Conheço muita gente que, assim como eu, tinha o sonho de realizar uma grande viagem, conhecer o mundo em cima da minha moto".

E foi isso que o também guia turístico fez. Em apenas cinco anos, ele atravessou mais de 80 países sobre as duas rodas da "Big Pop", uma motocicleta Honda Pop 100 de cor azul. O cavalinho de pelúcia Juvenal o acompanhava nessas aventuras, sempre bem posicionado sobre o guidão do veículo.

Um sonho compartilhado



A paixão por motos foi o que motivou Alex a fundar uma agência de turismo, a CDV Expedições, que sempre manteve um calendário ativo de aventuras sob duas rodas. Ainda em 2025, estão agendadas turmas de viagem para a Cordilheira dos Andes, em outubro, Deserto do Atacama, em dezembro, e, a mais próxima, um tour pela América do Sul, em setembro.

Murat, como também era chamado, lançou o livro "Crônicas de viageiro: em busca de um sonho", financiado com o apoio dos seguidores. Na obra, ele compartilha mais algumas histórias de suas viagens tomando vento no rosto e riscando o asfalto.

Pop 100 de Murat não estava funcionando

Em vídeo publicado no YouTube na noite do domingo (10), já após o falecimento, Murat mostra suas tentativas frustradas de fazer com que a Big Pop ligasse. "Já to com a perna direita grossa, de tanto bater arranque aqui e nada", explica o motoqueiro enquanto filma a situação. A alternativa foi encostar a companheira de sempre e utilizar outro veículo.

Esse registro foi da última aventura antes de Alex e Liane, sua tia que compartilhava da paixão por motos, pegarem a estrada Chilena que os vitimou. O Corpo de Bombeiros de Villa Cerro Castillo registraram que a motocicleta que eles estavam colidiu com um ônibus de passageiros na Rodovia 7 Sul, região de Puente Becerra, em Alto Cofre, por volta das 11h do sábado.

