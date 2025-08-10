Avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, no Maranhão, na tarde deste sábado, 9. A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA).

O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, próximo à cidade de Santo Amaro (MA). Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça.

Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que pilotava o avião no momento do acidente. Nagib lamentou a partida de Manoel chamando-o de "jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente" e "um amigo muito próximo que a aviação me presenteou". Victor estava acompanhado de uma mulher, que não teve a identidade revelada.

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.



