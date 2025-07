Lençóis Maranhenses: o cobertor de belezas para ser aproveitado em dias inteiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Descubra como curtir de manhã, à tarde e até a noite os 155 mil hectares de uma região única no mundo e confira vídeos de todas as experiências

Que tal se deixar cobrir por um imenso cobertor de belezas de 155 mil hectares durante um dia inteiro? O convite tentador e ao mesmo tempo desafiador foi proposto e aceito pela própria equipe de reportagem ao retornar aos famosos Lençóis Maranhenses com uma curiosidade: como aproveitar este verdadeiro santuário da natureza de manhã, à tarde e, até mesmo, durante uma noite?

Curtir ao longo de 24 horas uma paisagem única no mundo parecia mágico. E realmente foi. Esta coluna de turismo teve o prazer de conhecer em 2019 o colossal Parque Nacional dos Lencóis Maranhenses com suas infinitas dunas e lagoas e, na ocasião, fez o roteiro mais tradicional. No entanto, ao ter o privilégio de voltar à região decidiu, além de revisitar os pontos obrigatórios que não podem ser deixados de lado, se aventurar na terra e no céu em um roteiro que permitisse a contemplação deste paraíso ecológico do raiar ao por do sol, incluindo o surpreendente e inesquecível céu estrelado durante a noite.

Claro que seria impossível curtir tudo o que os Lençóis Maranhenses ofertam de tão maravilhoso em apenas um único dia. O indicado é ficar, no mínimo, três dias inteiros. E ainda assim muita coisa boa ficaria de fora, acredite. A dica é, durante as manhãs e tardes, combinar passeios de um turno só como o dos circuitos Lagoa Azul (manhã) e Lagoa Bonita (tarde) ou de dias inteiros como os do circuito de Atins, Santo Amaro e Caburé.

Agora o diferencial, de verdade, é introduzir passeios mais exclusivos, como o do nascer do sol com café da manhã nas lagoas, o do sobrevoo em avião no fim de tarde ou o do por do sol nas dunas com anoitecer e observação das estrelas. Óbvio que todos exigem investimentos maiores, mas todos são plenamente recompensados com as lindas paisagens da alvorada e crepúsculo, além da indescritível contemplação aérea dos Lençóis Maranhenses.

Localizado a 250 quilômetros da capital São Luís, os Lençóis Maranhenses tem como sua principal base a cidade Barreirinhas, cujo transfer até lá é feito, entre outras empresas, pela Taguatur, mesma agência com a qual a equipe de reportagem fez os passeios de Lagoa Bonita e Caburé. No município ficam as principais pousadas da região como a Encantes do Nordeste. Também é de lá que partem os voos com a empresa Voar que passou a oferecer hospedagem, bem ao lado da pista do aeroporto. O surpreendente e mágico passeio do anoitecer foi criado pela agência Caetés que oferece uma experiência, de fato, inesquecível com o roteiro “mirar das estrelas”.

Para planejar da melhor forma as suas 24 horas perfeitas nos Lençóis Maranhenses veja abaixo vídeos com as principais experiências de passeios e hospedagem. Depois vá pessoalmente e se permita cobrir por este raro tecido de beleza de um cobertor gigante que tanto orgulha o Maranhão e o Brasil.

VOO

LAGOA BONITA

CABURÉ

ATINS

LAGOA AZUL

POUSADA ENCANTES DO NORDESTE

POUSADA VOAR