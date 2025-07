O banquete de belezas servido na Chapada das Mesas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Escondida no sul do Maranhão, a surpreendente Chapada das Mesas oferece um cardápio rico de cachoeiras, poços, rios e formações rochosas únicas

Sirva-se à vontade. Diante de você uma imensa mesa completamente tomada por um banquete de belezas naturais e aventuras deliciosas. Eis o cardápio oferecido pela surpreendente Chapada das Mesas, no extremo Sul do Maranhão. Estado que, sim, tem muito mais a entregar do que apenas os famosos Lençóis Maranhenses que podem muito bem ser usados como “guardanapos” para degustar, como entrada ou sobremesa, da saborosa refeição servida na mesa escondida lá embaixo.

Na realidade, a indicação do “chef” desta coluna de turismo é o menu completo maranhense: combinar o cobertor de belezas dos lençóis com as lindas paisagens da Chapada das Mesas, tudo muito bem harmonizado. Apesar de ser a mais nova e uma das menos conhecidas chapadas do Brasil, ela não deixa nada a desejar em relação as outras mais badaladas e há mais tempo exploradas. Tanto que a equipe de reportagem provou deste tempero pela primeira vez em 2019 e retornou este ano para uma degustação mais completa, envolvendo mais municípios. Ninguém volta a um restaurante/destino em que não é bem atendido e servido. A Chapada das Mesas despertou tamanha fome que foi necessária uma nova chance de alimentação para saciar tudo que pode ser provado nela.

Beto Kelnner, superintendente do Polo Turístico da Chapada das Mesas (Setur-MA), enfatizou a importância da região. “O polo é um Maranhão de possibilidades, sempre digo que somos os quatro elementos: terra, fogo, água e ar, seja com as trilhas a pé ou de 4x4, seja pelo sol que nos ilumina, seja pelas águas dos rios e cachoeiras que nos refrescam, seja pelas atividades de voo, inclusive de Balão, sobrevoando as formações rochosas em formato de mesetas, e isso tudo oferecido por um povo hospitaleiro. A Chapada das Mesas, tem uma infinidade de possibilidades, afinal, somos o maior Polo turístico do Maranhão com municípios que se conectam entre si a até com outros polos turísticos do Estados e até de Estados vizinhos, oferecendo experiências ao ar livre, gastronômicas e até arqueológicas e paleontológicas. Um Maranhão que vocês precisam conhecer. Podem vir de avião, carro, ônibus ou trem, afinal, aqui é fácil de chegar, o difícil é querer ir embora. Venham para o Maranhão, essa terra de Encantos e experimentem a Chapada das Mesas”, afirmou.

Apesar de estar situada a cerca de 800 quilômetros da capital São Luís, a Chapada das Mesas faz valer o deslocamento que é rapidamente feito de avião ou confortavelmente de ônibus (destaque para a empresa Crisbell). Ao chegar lá você se depara com uma imensidão de opções de atrativos e atividades. O polo Chapada das Mesas abrange 12 municípios: Itinga, Açailândia, Imperatriz, Governador Edison Lobão, Porto Franco, Estreito, Carolina, Riachão, Balsas, Fortaleza dos Nogueiras, Alto Parnaíba e Tasso Fragoso (este último ainda necessitando de melhorias em estrutura e atendimento).

A Chapada das Mesas é conhecida como o “Paraíso das Águas” e o título se justifica pelas 89 cachoeiras catalogadas, 22 rios perenes e mais de 400 nascentes de águas cristalinas. Para se ter noção de que o termo paraíso não é usado à toa basta visitar os impressionantes poços Azul e Encanto Azul. Entre as cachoeiras, impossível não citar as lindas Gêmeas do Itapecuru, a majestosa Macapá, maior do Maranhão com mais de 80 metros de altura, e as deslumbrantes Capelão, Caverna e Santuário do Complexo Pedra Caída, que ainda tem uma das maiores tirolesas da América Latina com 1400 metros de extensão e quase 400 metros de altura.

A principal base para explorar a região é a pacata e convidativa cidade de Carolina. Pertinho dela ficam as famosas cachoeiras de São Romão e Prata, localizadas no Parque Nacional da Chapada das Mesas, uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No roteiro não pode faltar a visita, seja no raiar ou por do sol, ao lindo Portal da Chapada, um enorme paredão com uma fenda no formato semelhante ao mapa do Tocantins. Além de aventura, a Chapada das Mesas também atrai os visitantes interessados em história. Em Fortaleza dos Nogueiras, as pegadas de dinossauros vem atraindo estudiosos e curiosos, já em Tasso Fragoso os destaques são as gravuras rupestres. Em Davinópolis, recentemente foram descobertos fósseis de dinossauros. Tudo isso foi empacotado na chamada Rota das Origens que explora as riquezas arqueológicas e paleontológicas da região.

Durante uma semana, a equipe de reportagem conferiu e aprovou a qualidade dos diversos serviços ligados ao turismo da região. Em Carolina, o destaque da hospedagem vai para o lindo Rancho das Estrelas e o dos passeios para Nanda Ecotrilhas. Em Riachão, a dica é o Hotel Poço Azul, onde já fica o atrativo de mesmo nome. Já em Fortaleza dos Nogueiras não há como não elogiar o novo Tangará Ecopark, enquanto em Balsas a sugestão é o Balsas Premier Hotel. Em todos os locais é oferecida também uma ótima culinária.

A explicação da origem do nome da Chapada das Mesas foi deixada por último por um motivo. Ela ganhou a denominação por conta dos paredões de rocha formados há milhões de anos que lembram o formato de mesas. Ao longo da matéria foram citados alguns atrativos desta região batizada pelos imensos platôs. Então para que você possa percorrer o grande banquete desta mesa produzimos um guia com vídeos mostrando dicas de atrativos e hospedagens de cada município. Como foi falado no início da reportagem: Sirva-se à vontade.

