Criança de 3 anos está entre os 4 mortos em grave colisão de ônibus em Minas Gerais
O sinistro ocorreu na BR-040 e também deixou 31 feridos; ônibus intermunicipal atingiu a traseira de um coletivo urbano que estava parado em um ponto
Uma violenta colisão entre dois ônibus deixou um rastro de luto e dezenas de feridos na tarde desta sexta-feira (5), em um trecho urbano da rodovia BR-040, em Juiz de Fora (MG). Quatro pessoas morreram, incluindo uma criança de três anos, e 31 ficaram feridas no acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pelo menos dez dos feridos estão em estado grave.
O sinistro ocorreu por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Militar, um ônibus do transporte municipal de Juiz de Fora estava parado em um ponto, embarcando e desembarcando passageiros, quando foi atingido na traseira por um ônibus da Viação Cometa, que fazia a rota de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro.
Com o impacto, o ônibus municipal tombou. Todas as quatro vítimas fatais estavam neste veículo.
Socorro e investigações
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram mobilizadas para o resgate. Os 31 feridos foram distribuídos por quatro unidades de saúde da cidade. O motorista do ônibus da Cometa, segundo a polícia, estava em estado de choque.
A rodovia precisou ser interditada no sentido Rio de Janeiro por várias horas, sendo liberada apenas no início da noite.
Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou a tragédia e informou que mobilizou equipes de diversas secretarias para dar amparo aos sobreviventes e aos familiares das vítimas. A Viação Cometa também emitiu uma nota afirmando que "lamenta o ocorrido" e está oferecendo o suporte necessário. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
(Com informações do Estadão Conteúdo)