Motociclista morre após colidir com cavalo solto na PE-15, em Olinda

Sinistro de trânsito ocorreu nas imediações do bairro de Ouro Preto; Prefeitura promete aumentar multas para quem descumprir lei municipal

Um motociclista morreu após colidir com um cavalo solto na PE-15, em Olinda, na manhã deste domingo (31). O animal também não resistiu ao impacto e morreu no local.

A vítima foi identificada como Josenildo Richard Rodrigues, 25 anos. O sinistro de trânsito ocorreu nas imediações da entrada do bairro de Ouro Preto, no sentido Paulista.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que foi acionado para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro e confirmou o óbito.

Diligência seguem, diz Polícia



A Polícia Militar relatou que agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e auxiliaram nos trabalhos de resgate.

"Ao chegar no local, o efetivo tomou conhecimento que o condutor de uma motocicleta colidiu frontalmente com um cavalo, vindo tanto o animal como o motociclista a óbito imediato. A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes", diz a nota.

Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso por meio da Delegacia Seccional de Olinda, como "um acidente de trânsito com vítima fatal". "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", acrescentou.

Casos recorrentes

A presença de cavalos soltos em vias de Olinda é frequente. Na sexta-feira (29), um motociclista atropelou outro animal enquanto trafegava pela Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como Perimetral. Na ocasião, o condutor sobreviveu.

Moradores relatam que o risco de acidentes é constante. À TV Jornal, um ciclista contou que costuma redobrar a atenção ao passar pela via.

"Muito alerta. Além dos carros também, porque não tem ciclofaixa. Aqui tem muita invasão e gente que cria cavalo. Porco também tem demais", disse.

O que diz a Prefeitura de Olinda

Em nota, a Prefeitura de Olinda afirmou que realiza ações de fiscalização, recolhimento e alojamento de animais. "Somente em 2025, mais de 100 cavalos já foram resgatados das vias públicas", informou.

A gestão municipal ressaltou que, conforme a Lei Municipal nº 6.164/2021, é proibida a criação de cavalos em áreas com tráfego de pessoas.

"Uma nova lei será enviada à Câmara dos Vereadores, nos próximos dias, aumentando as multas para proprietários que descumprirem essa determinação", destacou.

A Prefeitura também alertou que abandonar animais nas ruas ou permitir que circulem soltos configura crime e pode provocar acidentes fatais. A Polícia Civil foi acionada para identificar os responsáveis pelo ocorrido.

A população pode denunciar casos de abandono ou maus-tratos de animais em vias públicas por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone (81) 9.9879-0016. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

