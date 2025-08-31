Motociclista morre após colidir com cavalo solto na PE-15, em Olinda
Sinistro de trânsito ocorreu nas imediações do bairro de Ouro Preto; Prefeitura promete aumentar multas para quem descumprir lei municipal
Clique aqui e escute a matéria
Um motociclista morreu após colidir com um cavalo solto na PE-15, em Olinda, na manhã deste domingo (31). O animal também não resistiu ao impacto e morreu no local.
A vítima foi identificada como Josenildo Richard Rodrigues, 25 anos. O sinistro de trânsito ocorreu nas imediações da entrada do bairro de Ouro Preto, no sentido Paulista.
O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que foi acionado para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro e confirmou o óbito.
Diligência seguem, diz Polícia
A Polícia Militar relatou que agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e auxiliaram nos trabalhos de resgate.
"Ao chegar no local, o efetivo tomou conhecimento que o condutor de uma motocicleta colidiu frontalmente com um cavalo, vindo tanto o animal como o motociclista a óbito imediato. A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes", diz a nota.
Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso por meio da Delegacia Seccional de Olinda, como "um acidente de trânsito com vítima fatal". "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", acrescentou.
Casos recorrentes
A presença de cavalos soltos em vias de Olinda é frequente. Na sexta-feira (29), um motociclista atropelou outro animal enquanto trafegava pela Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como Perimetral. Na ocasião, o condutor sobreviveu.
Moradores relatam que o risco de acidentes é constante. À TV Jornal, um ciclista contou que costuma redobrar a atenção ao passar pela via.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Muito alerta. Além dos carros também, porque não tem ciclofaixa. Aqui tem muita invasão e gente que cria cavalo. Porco também tem demais", disse.
O que diz a Prefeitura de Olinda
Em nota, a Prefeitura de Olinda afirmou que realiza ações de fiscalização, recolhimento e alojamento de animais. "Somente em 2025, mais de 100 cavalos já foram resgatados das vias públicas", informou.
A gestão municipal ressaltou que, conforme a Lei Municipal nº 6.164/2021, é proibida a criação de cavalos em áreas com tráfego de pessoas.
"Uma nova lei será enviada à Câmara dos Vereadores, nos próximos dias, aumentando as multas para proprietários que descumprirem essa determinação", destacou.
A Prefeitura também alertou que abandonar animais nas ruas ou permitir que circulem soltos configura crime e pode provocar acidentes fatais. A Polícia Civil foi acionada para identificar os responsáveis pelo ocorrido.
A população pode denunciar casos de abandono ou maus-tratos de animais em vias públicas por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone (81) 9.9879-0016. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />