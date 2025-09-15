fechar
Suspeito de roubo de alianças na Zona Norte é preso; suspeito utilizava moto alugada

Diversas vezes ele ficava parado em ruas pouco movimentadas, só esperando o momento de realizar os roubos. Confira mais detalhes sobre o caso

Por Zayra Pereira Publicado em 15/09/2025 às 21:07
Imagem de tentativa de assalto no bairro da Torre
Imagem de tentativa de assalto no bairro da Torre - Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (15), suspeito de praticar roubos de alianças nos bairros da Torre, Madalena e Cordeiro.

O suspeito utilizava uma moto alugada para cometer os delitos 

Imagens de câmeras de segurança registraram os momentos em que o homem abordava suas vítimas. Diversas vezes ele ficava parado em ruas pouco movimentadas, só esperando o momento de realizar os roubos.

Na última semana o suspeito tentou realizar uma abordagem por volta das 18h, no bairro da Torre, entretanto a vítima conseguiu fugir.

Rastreamento

O suspeito foi autuado a partir de informações sobre a placa do veículo que ele utilizava. Ao chegarem no imóvel da proprietária, a polícia descobriu que na verdade a moto estava alugada.

Depois disso, os agentes rastrearam a moto e chegaram até o suspeito, que estava no Centro do Recife portando diversas alianças, as quais ele tentava comercializar. Além disso, no bolso do homem também havia várias munições.

A proprietária do veículo conta que ficou bastante assustada com a chegada da políca em sua casa: "Fazia, mais ou menos, uns oito meses que a gente tinha alugado a moto a ele, só que não foi com contrato, com nada. Ninguém imaginava que ele estava fazendo isso, até o dia de hoje".

Ela conta que anteriormente, o homem teria tido algumas multas, mas transferiu para seu nome, o que endossou a sensação de honestidade vinda dele.

"Ele pagava R$ 200 por semana, falava que rodava de mototáxi. Pagava certo, chegou a atrasar algumas vezes, mas ninguém imaginava que ele estava fazendo isso", concluiu.

A polícia investiga uma possível adulteração na moto, visto que o suspeito estava colado um adesivo preto para dificultar a identificação, e o homem foi direcionada ao exame de corpo e delito no IML. Além disso, os agentes pedem que as vítimas registrem os casos de roubos e furtos.

Caso semelhante

Também na semana passada, um suspeito roubou um casal que caminhava com a filha, no bairro da Jaqueira. Utilizando o mesmo modus operandi, o suspeito se aproximou e pediu as alianças do casal.

De acordo com o cunhado da mulher assaltada, o suspeito mostrou uma arma na cintura: "Ele mostrou a arma de fogo para o meu cunhado e foi muito rápido, no máximo cinco segundos. Ele só levou as alianças".

O Boletim de Ocorrência foi registrado, mas pessoas que moram ou trabalham nos bairros da Zona Norte contam que a insegurança só cresce. "De noite, especialmente, eu evito andar a pé. De dia eu ando a pé, mas sem segurar nenhum objeto", contou uma senhora que preferiu não se identificar.

A polícia ainda investiga se os crimes são de mesma autoria.

