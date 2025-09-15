fechar
Homem é preso em Olinda após ser flagrado abusando sexualmente da própria filha

O suspeito costumava levar a filha para a aula todas as quintas-feiras e se aproveitava do momento para realizar os abusos. Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 15/09/2025 às 20:05
Imagem de filmagem do momento em que acontecia um dos abusos
Imagem de filmagem do momento em que acontecia um dos abusos - Reprodução Tv Jornal

Suspeito de abuso infantil é detido em Olinda

Uma denúncia importante envolvendo um possível caso de abuso infantil chamou a atenção dos moradores de uma praça em Olinda. A assistente social, cuja identidade permanece anônima, decidiu apresentar filmagens do suspeito e da criança ao conselho tutelar.

A primeira coisa que chama a atenção é a constante vigilância deles - olhando para os lados e para cima, como que procurando os curiosos. A forma como a menina verbalizava para o suspeito era notavelmente estranha. Ela dizia frequentemente: "pai, aqui não, pai, pai". A atitude da menina indicava que ela estava acostumada com abusos.

O suspeito costumava levar a filha para a aula todas as quintas-feiras e se aproveitava do momento para realizar os abusos. Quando ele levava a menina para sua casa, onde morava com a mãe e a tia, a criança era obrigada a compartilhar a cama com ele - um fato chocante considerando que havia duas mulheres adultas na casa.

As evidências levam à prisão

As filmagens foram entregues à polícia, que conseguiu localizar o suspeito. A vítima de 10 anos foi ouvida e confirmou o abuso. Após a denúncia, o homem de 45 anos foi preso em flagrante por estupro de uma criança vulnerável.

Ao ser questionada, a menina revelou que o suspeito praticava atos libidinosos quando ficavam sozinhos. A polícia acredita que os abusos podem ter começado em 2022, época em que o suspeito foi libertado de uma prisão anterior pelo mesmo crime.

A criança agora receberá acompanhamento psicológico. A tia da menina, que costumava cuidar dela durante a semana, alegou não ter notado nada. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

