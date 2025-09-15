fechar
Garota de programa é assassinada em Pernambuco; homem teria se negado a pagar pelo serviço

No momento em que o homem deveria pagar pelo serviço, se recusou a fazê-lo. Em resposta, a mulher teria levado consigo um relógio e uma corrente dele

Por TV Jornal Publicado em 15/09/2025 às 20:14
Investigação de homicídio em Pernambuco

Uma mulher, identificada como garota de programa, de 44 anos, foi brutalmente assassinada com golpes de marreta e faca. Segundo relatos dos moradores, a vítima teria passado a madrugada na companhia de um homem identificado como um conhecido de um ex-político do município.

De acordo com testemunhas, no momento em que o homem deveria pagar pelo serviço, se recusou a fazê-lo. Em resposta, a mulher teria levado consigo um relógio e uma corrente dele. O homem, insatisfeito, deu início à violência que resultou na morte da mulher.

Depoimento 

Um morador local, que preferiu não se identificar, contou: "Ela vinha de madrugada pela rua. Era usuária de drogas também. Mas uma boa menina, nunca fez mal a ninguém".

A polícia civil está acompanhando o caso e até o momento não existem informações sobre o paradeiro do autor do crime. O corpo da mulher foi encaminhado para o IML e a família ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

A polícia civil deve divulgar mais detalhes sobre o caso em entrevista coletiva.

