Mulher sobrevive a tentativa de feminicídio no Recife e relata agressões sofridas
Vítima de 38 anos foi atacada com foice dentro de casa; filha de 9 anos presenciou o crime e agressor foi preso pela polícia. Confira
Uma mulher de 38 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio cometida pelo companheiro, com quem vivia há quatro anos. As agressões deixaram marcas no corpo e na mente da vítima. Arranhões estavam visíveis nos braços e, na cabeça, o couro cabeludo apresentava ferimentos profundos.
Ela contou que correu para se salvar. "Quando ele me deu a primeira pancada, eu corri e o que tinha na minha frente eu comecei a danar. Aí ele correu pra dentro de casa, arrancou o vaso sanitário e jogou em mim. E ali foi, até que eu disse se eu não correr ele vai me matar. Aí foi quando eu consegui abrir a porta e correr."
As circunstâncias do crime
De acordo com a vítima, o crime aconteceu durante a madrugada, após uma discussão sobre o relacionamento. O homem foi até a cozinha, pegou uma foice e atingiu a cabeça dela. Com medo e sangrando, a mulher também pegou outra foice para tentar se defender.
Consequências e repercussão
Ao retornar para casa, a vítima encontrou o imóvel destruído. Ela relatou que o agressor quebrou móveis, jogou alimentos fora e danificou o quarto da filha de 9 anos, que presenciou toda a cena.
"Quando eu regressei pra casa, minha casa já estava toda quebrada, toda destruída. Eu tinha feito uma compra ontem na Ceasa, ele tirou a feira de dentro de casa, destruiu o quarto da minha filha de nove anos, que não tinha nada a ver com a história. Destruiu tudo dentro da minha casa", contou.
Vizinhos ouviram os gritos de socorro e acionaram a polícia, que prendeu o agressor e o conduziu ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A mulher relatou que o homem sempre foi ciumento e fazia ameaças desde quando ela pediu a separação.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.