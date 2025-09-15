Adolescente morre após cair de ônibus enquanto fazia "surfe" no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adolescente caiu de ônibus da linha Curado 4 / TI-TIP após tentar praticar surfe no coletivo na última sexta (12); caso é investigado pela polícia

Um acidente ocorrido na última sexta-feira (12), à tarde, resultou na morte de um adolescente no bairro do Curado 4.

Ele caiu de um ônibus da linha Curado 4 TI-TIP, na Rua 14, após tentar praticar o chamado “surfe” no coletivo. Mesmo com o socorro acionado, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Condutora tentou impedir manobra

De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários, o adolescente havia acabado de sair da escola e, em vez de viajar dentro do veículo, optou por se pendurar do lado de fora.

A motorista do ônibus chegou a alertá-lo para que não fizesse a manobra, mas não conseguiu evitar a tragédia.

Caso sob investigação

O motorista do coletivo prestou depoimento na delegacia, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

As autoridades apuram se houve negligência ou outras circunstâncias que possam ter contribuído para o acidente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais