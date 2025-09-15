fechar
Pedreiro é morto a facadas dentro de casa em frente ao filho de 2 anos

Crime ocorreu de madrugada; vítima foi atacada com mais de 20 golpes. Filho presenciou a cena e família pede justiça. Confira mais detalhes

Por TV Jornal Publicado em 15/09/2025 às 9:12
Um pedreiro de 35 anos foi morto a facadas dentro em frente ao filho de 2 anos, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. Por volta de uma hora da manhã, neste fim de semana, câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chegou à residência da vítima.

Ele chamou pelo morador, que abriu a porta minutos depois, permitindo a entrada do homem. O portão ficou aberto durante toda a ação.

Pouco tempo depois, vizinhos se aproximaram ao perceber movimentação no imóvel. O suspeito foi visto deixando a casa e retornando em seguida, enquanto moradores observavam com apreensão. Dentro da residência, a vítima gritava por socorro. O filho, de apenas dois anos, também estava no local.

Segundo a polícia, o pedreiro José Rodrigo Araújo da Silva, de 35 anos, foi morto com mais de 20 golpes de faca. Testemunhas relataram que ele teve o órgão genital decepado. Populares filmaram parte da ação e entregaram as imagens às autoridades.

Criança retirada e fuga do suspeito

No momento da fuga, a criança foi retirada da casa por um morador. O suspeito saiu do local com um facão na cintura, chegou a ser seguido por vizinhos, mas conseguiu escapar a pé. O socorro foi acionado, porém a vítima já estava sem vida quando as equipes chegaram.

Família devastada

Abalada, a família relatou a possível motivação do crime. "Me informaram que foi por conta de ciúmes, porque esse cara era esposo da ex-mulher dele, entendeu? Esse cara chegou até ele oferecendo trabalho de pedreiro", afirmou a irmã da vítima.

Ela também destacou o trauma vivido pelo filho pequeno. "O menino está traumatizado, ele dorme, acordou de madrugada gritando todo duro na cama, chamando pelo pai", finaliza.

A família cobra providências e busca respostas sobre o paradeiro do suspeito. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

