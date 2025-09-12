Carro carbonizado com corpo de jovem é encontrado no Cabo de Santo Agostinho
Corpo de jovem de 22 anos é encontrado carbonizado em carro incendiado em área de difícil acesso em Ponte dos Carvalhos
Um veículo incendiado com um corpo no interior foi localizado recentemente em uma área de difícil acesso em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho.
A vítima foi identificada como Raian José dos Santos Silva, 22 anos, residente do município de Curcurana.
Crime e suspeitas
De acordo com informações preliminares, Raian teria sido retirado de sua casa, possivelmente esfaqueado, colocado no banco de trás do carro, que pertenceria ao pai da vítima, e em seguida o veículo foi incendiado.
Testemunhas relataram ter visto quatro indivíduos fugindo do local logo após o incêndio.
A polícia acredita que a região de difícil acesso tenha sido escolhida propositalmente para a desova do corpo.
A ausência de câmeras de segurança dificulta a identificação dos criminosos, que, segundo investigações iniciais, possivelmente são da área.
Reação da comunidade
O crime gerou grande apreensão entre moradores locais. Alguns relataram medo e até planos de se mudarem da região devido ao aumento da violência.
A população pede maior presença policial e medidas de segurança, destacando que não se envolve com atividades ilícitas, mas vive sob constante receio de novos incidentes.
Investigação em andamento
O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho, conduzida pelo delegado Rodrigo Belo.
Há suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, mas as apurações ainda estão em andamento. A polícia reforça o compromisso de conduzir uma investigação completa para responsabilizar os autores do crime.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.