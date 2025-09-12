Assalto e violência preocupam moradores da Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem é assaltado e ferido em emboscada em Casa Amarela. Moradores e trabalhadores da área relatam medo constante e falta de policiamento na região

Um assalto ocorrido na noite desta segunda-feira (15) deixou moradores do bairro Casa Amarela, em Recife, em alerta.

Por volta das 23h40, um homem que caminhava pela Rua Major Nereu Guerra foi abordado por dois suspeitos.

Segundo relatos, os criminosos entraram em luta corporal com a vítima, que acabou ferida por um objeto semelhante a um cabo de aço.

Os gritos de socorro atraíram a atenção de vizinhos, que acionaram a polícia, mas os assaltantes conseguiram fugir.

Medo e insegurança

O episódio reforçou o estado de apreensão da população local. Moradores afirmam sentir receio de sair de casa ou até mesmo de entrar em suas residências, principalmente à noite, devido à pouca iluminação e ao baixo movimento da região.

"A maioria das vezes que a gente verifica, eles chegam a pé. Ficam num cruzamento com várias ruas locais, pouco movimento e pouca iluminação", comenta um morador.

Comerciantes também relatam preocupação. Há dois meses, um rapaz foi encontrado morto nas proximidades, o que aumentou a sensação de insegurança. Segundo eles, o policiamento na área é quase inexistente.

Medidas preventivas

Diante da recorrência de crimes, moradores e comerciantes adotam precauções próprias.

"Já fica de olho, já recolhe tudo para não deixar nada na rua, porque se pegar, leva tudo", afirmou um comerciante.

A Polícia Militar foi acionada, mas ainda não há informações sobre a identificação ou captura dos suspeitos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.