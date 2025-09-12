Polícia prende suspeito de assassinar motorista por aplicativo em Porto de Galinhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem de 31 anos, natural do Paraná, foi preso em Santa Catarina dez dias após o crime; vítima foi morta com nove facadas e carro carbonizado

O motorista por aplicativo Petrônio César Albuquerque, de 35 anos, foi assassinado após aceitar uma corrida em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

Ele foi encontrado com nove facadas no abdômen e no pescoço, além de estar algemado e parcialmente queimado. O carro da vítima foi incendiado e abandonado entre as praias do Cupe e de Muro Alto.

Prisão do suspeito

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito, um homem de 31 anos, natural do Paraná, que havia se mudado com a família para Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca.

O acusado foi preso em Biguaçu, na Grande Florianópolis, dez dias depois do crime. Ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e estelionato.

Linha de investigação

A polícia investiga se o crime foi um latrocínio, já que a vítima foi obrigada a realizar uma transferência via Pix de R$ 2.259 antes de ser morta. As autoridades tentam identificar o beneficiário da transação para apurar o possível envolvimento de outras pessoas.

Apesar da prisão, os investigadores não descartam a participação de mais envolvidos. A brutalidade do crime levantou a hipótese de que outras motivações possam estar por trás do assassinato. A Polícia Civil informou que as apurações continuam para esclarecer totalmente o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais