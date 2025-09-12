Mulher é detida após agredir criança de 5 anos com lâmina de barbear no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeita, que já havia recebido medida cautelar de afastamento, descumpriu a ordem judicial e voltou a ameaçar a família da vítima

Uma mulher de 49 anos foi localizada na última quinta-feira (12) suspeita de agredir um menino de 5 anos na comunidade do Bode, no Recife. O caso aconteceu no último domingo (7), quando a criança foi atacada na frente de casa com uma lâmina de barbear.

Ataque covarde

A suspeita, que tem uma discussão antiga com a mãe do menino, pegou a criança pelo pescoço enquanto ela brincava na rua e feriu seu rosto com o objeto cortante.

A criança foi socorrida ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. No dia seguinte, a polícia deteve a agressora, que foi levada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Ela recebeu uma medida cautelar que determinava distância mínima de 5 km da residência da vítima.

Descumprimento da medida judicial

De acordo com a mãe do menino, a mulher voltou a se aproximar da casa após a alta médica do filho, descumprindo a ordem judicial. A situação causou pânico na família. "Quando meu filho percebeu a presença dela perto de casa, ele ficou aterrorizado", relatou.

A mãe também denunciou que a vizinha vem fazendo ameaças contra ela. "Ela disse que ia fazer a mesma coisa que fez com o meu filho, comigo", afirmou. A mulher voltou a ser detida e levada para a central de plantão.

Caso segue sob investigação

A família pede proteção, alegando que a agressora representa risco e não cumpre decisões judiciais. A polícia deve seguir acompanhando o caso para definir novas medidas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais