Cozinha italiana no Recife: restaurantes para conhecer e se apaixonar

Descubra restaurantes italianos que unem tradição, criatividade e sabores autênticos para uma viagem gastronômica inesquecível sem sair do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Poucas cozinhas conquistaram tanto o paladar dos brasileiros quanto a italiana. Massas frescas, molhos encorpados, queijos de sabor marcante e aquele toque de azeite de oliva formam uma combinação irresistível que atravessa gerações.

No Recife, essa paixão ganhou endereços que celebram a tradição da Itália, mas também se permitem ousar em criações contemporâneas.

Com pratos clássicos que remetem a receitas de família e experiências autorais que dão nova vida a sabores conhecidos, os restaurantes especializados em cozinha italiana da cidade são convites a viagens gastronômicas sem sair da capital pernambucana. E para quem deseja mergulhar nesse universo de aromas e texturas, nós, do Receita da Boa, selecionamos algumas casas imperdíveis para incluir no seu roteiro. Confira:



1. Trattoria di Trevi

Inaugurada em julho de 2023, a Trattoria di Trevi rapidamente conquistou espaço entre os recifenses que apreciam a culinária italiana. Localizada no bairro das Graças, a casa combina receitas tradicionais da Itália com ingredientes regionais, resultando em pratos que equilibram conforto e criatividade em cada garfada.



O menu passeia por clássicos atemporais e releituras sofisticadas. Entre os queridinhos do público estão o Filetto al Ròti, medalhão de filé alto servido com fettuccine ao molho quattro formaggi, e o Rigatoni ai Quattro Formaggi, que pode ser acompanhado por filletino ou camarão. Para quem busca experiências diferentes, o restaurante propõe criações autorais, como o Gnocchi di Banana com Ragu di Costine, o Risotto Milanese com Ossobuco e o Salmone in Crosta de Castagne, servido com risotto de manga.



Lasanha de massa artesanal com molho bolonhesa, do Trattoria di Trevi - Reprodução/Instagram @trattoriaditrevi

A cozinha ainda reserva surpresas em sugestões especiais, como o Ravioli alla Carbonara, feito artesanalmente e reinterpretado com a assinatura do chef, que imprime um toque contemporâneo sem perder a essência italiana.



Um dos diferenciais da casa é o serviço de rolha free oferecido de terça a quinta, permitindo que os clientes tragam seus próprios vinhos para harmonizar com os pratos. O ambiente acolhedor e o cardápio versátil tornam a Trattoria di Trevi um destino certo para quem deseja uma imersão nos sabores da Itália sem sair do Recife.



Serviço – Trattoria di Trevi



Endereço: Rua do Cupim, 165 – Bairro das Graças, Recife-PE



Rua do Cupim, 165 – Bairro das Graças, Recife-PE Reservas: WhatsApp - (81) 97302-9628



WhatsApp - (81) 97302-9628 Horário de Funcionamento: quartas e quintas, das 12h às 15h; sexta a domingo, das 12h às 16h

quartas e quintas, das 12h às 15h; sexta a domingo, das 12h às 16h Instagram: @trattoriaditrevi

Imagem do salão do restaurante italiano Trattoria di Trevi, no Recife - Divulgacao

2. Ninetto Trattoria

"A casa da Nonna", com esse mote o restaurante Ninetto Trattoria é um refúgio para quem aprecia a cozinha italiana clássica em um ambiente acolhedor e intimista. Inspirado nas tradicionais cantinas italianas, ele combina iluminação suave, decoração cuidadosa e atendimento atento, criando o cenário perfeito para encontros especiais e jantares memoráveis.



O menu da casa reúne pratos que valorizam a autenticidade italiana, complementados por uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada, pensada para harmonizar com cada escolha e tornar a experiência ainda mais marcante. Para os amantes de pizza, a novidade do cardápio são as opções artesanais, como Pepperoni i Finocchio, Carbonara Tartufas, Espinafre i Salsiccia, Prosciutto, Pomodoro Defumado i Rucola, Marguerita e Zucchini, que conquistam pelo sabor e originalidade.



Imagem de pizza artesanal, do Ninetto RioMar Recife - Divulgação

Além da gastronomia, o Ninetto oferece praticidade e conforto com sua localização estratégica no RioMar Recife, facilitando o acesso, garantindo estacionamento e proporcionando uma noite tranquila e sem preocupações.



Serviço – Ninetto Trattoria



Endereço: RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 – Pina



RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 – Pina Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h



de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h Instagram: @ninettotrattoria



Imagem do salão do restaurante Ninetto Trattoria, no RioMar Recife - Reprodução/Instagram @ninettotrattoria

3. Lupi Pizzeria



A Lupi é uma pizzaria, que celebra a tradição italiana com toques contemporâneos.

Com seis salões temáticos, cada um inspirado em uma região do país europeu, o restaurante proporciona uma experiência imersiva que vai muito além da pizza, combinando prática italiana com toques contemporâneos. É um verdadeiro convite para uma viagem pela Itália sem sair de Recife.



As pizzas artesanais da Lupi são preparadas com levain e passam por uma fermentação natural de 48 horas, garantindo sabor, leveza e textura diferenciada. O carro-chefe, Pizza Lupi, leva molho de tomate, mussarela, azeitonas pretas, tomatinhos confit, alho frito, raspas de limão siciliano, queijo chèvre, pimenta rosa e manjericão, uma combinação que conquista paladares exigentes.



Imagem das pizzas artesanais, da Lupi Pizzeria - Divulgação

Além das pizzas, o cardápio oferece outras opções gastronômicas, harmonizadas com uma carta de vinhos com mais de 120 rótulos e drinks assinados em parceria com o mixologista Luciano Guimarães, do Pina Cocktail Bar, proporcionando experiências únicas aos clientes.



Serviço – Lupi Pizzeria



Endereço: Rua José Domingues da Silva, 238 – Boa Viagem, Recife-PE



Horário de Funcionamento: Almoço: 11h30 às 15h | Jantar: 18h às 00h



Instagram: @lupipizzeria