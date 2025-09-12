fechar
Vídeos | Notícia

Polícia investiga suspeita de abuso contra criança de 3 anos em escola particular do Grande Recife

Mãe registrou boletim de ocorrência após filha relatar agressão; exames no IML apontaram vermelhidão e investigação segue em andamento

Por TV Jornal Publicado em 12/09/2025 às 10:32
Crian&ccedil;a abusada em escola particular do Paulista diz que foi o &quot;titio da escola&quot; que a machucou
Criança abusada em escola particular do Paulista diz que foi o "titio da escola" que a machucou - TV Jornal

Uma mulher denunciou que a filha de três anos sofreu abuso em uma escola particular em Paulista, no Grande Recife. A escola não quis disponibilizar as imagens das câmeras de segurança.

'Titio da escola' tocou a menina

Segundo ela, a criança relatou sentir dores após um funcionário da unidade tocar suas partes íntimas. Ao chegar em casa, a menina apresentou comportamento incomum. "Ela disse: 'mãe, meu pipi está doendo'. Assim que eu olhei, estava vermelhinho", afirmou a mãe.

Quando questionada sobre o que havia acontecido, a criança respondeu que quem a machucou foi o 'titio da escola'.

Leia Também

Escola não fornece imagens

A mãe procurou a delegacia e registrou boletim de ocorrência contra o suspeito. Ao buscar imagens de câmeras de segurança da escola, não teve o pedido atendido. "Pedimos as câmeras de segurança à dona da escola e ela disse que estavam quebradas", relatou.

A menina foi submetida a exames no Instituto de Medicina Legal (IML), que constataram sinais de vermelhidão. Segundo a mãe, a filha também apresentou mudanças de comportamento, como medo de ir ao banheiro.

Outras pessoas, incluindo a diretora da escola, prestaram depoimento na delegacia. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento, aguardando os resultados oficiais dos exames médicos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Criança de três anos denuncia vizinho por suspeita de abuso sexual
ABUSO INFANTIL

Criança de três anos denuncia vizinho por suspeita de abuso sexual
No Recife, Centro Universitário promove palestra gratuita sobre o combate ao abuso sexual infantil
PALESTRA

No Recife, Centro Universitário promove palestra gratuita sobre o combate ao abuso sexual infantil

Compartilhe

Tags