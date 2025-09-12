Polícia investiga suspeita de abuso contra criança de 3 anos em escola particular do Grande Recife
Mãe registrou boletim de ocorrência após filha relatar agressão; exames no IML apontaram vermelhidão e investigação segue em andamento
Por
TV Jornal
Publicado em 12/09/2025 às 10:32
Uma mulher denunciou que a filha de três anos sofreu abuso em uma escola particular em Paulista, no Grande Recife. A escola não quis disponibilizar as imagens das câmeras de segurança.
'Titio da escola' tocou a menina
Segundo ela, a criança relatou sentir dores após um funcionário da unidade tocar suas partes íntimas. Ao chegar em casa, a menina apresentou comportamento incomum. "Ela disse: 'mãe, meu pipi está doendo'. Assim que eu olhei, estava vermelhinho", afirmou a mãe.
Quando questionada sobre o que havia acontecido, a criança respondeu que quem a machucou foi o 'titio da escola'.
Escola não fornece imagens
A mãe procurou a delegacia e registrou boletim de ocorrência contra o suspeito. Ao buscar imagens de câmeras de segurança da escola, não teve o pedido atendido. "Pedimos as câmeras de segurança à dona da escola e ela disse que estavam quebradas", relatou.
A menina foi submetida a exames no Instituto de Medicina Legal (IML), que constataram sinais de vermelhidão. Segundo a mãe, a filha também apresentou mudanças de comportamento, como medo de ir ao banheiro.
Outras pessoas, incluindo a diretora da escola, prestaram depoimento na delegacia. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento, aguardando os resultados oficiais dos exames médicos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais