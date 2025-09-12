Violência crescente assusta moradores de bairro comercial na Zona Norte do Recife
Moradores relatam insegurança após assalto violento na Rua Major Nereu Guerra, onde vítima foi atacada com objeto semelhante a cabo de aço
Na noite da quinta-feira (11), um homem foi alvo de uma abordagem criminosa na Rua Major Nereu Guerra, bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. O crime aconteceu por volta das 23h40, quando dois homens cercaram a vítima, que tentou reagir e entrou em luta corporal.
Agressão física durante assalto
Em imagens de outro ângulo, é possível ver um dos suspeitos usando um objeto que aparenta ser um cabo de aço para agredir o jovem. A vítima gritou desesperadamente por ajuda, enquanto era puxada pela roupa. Após a ação, os criminosos fugiram, deixando o jovem em estado de pânico.
Moradores de um prédio vizinho acionaram a polícia ao ouvirem os gritos e relataram que outros vizinhos também pediram para que os agressores soltassem a vítima.
Comunidade teme pela segurança
Moradores da região dizem viver com medo constante, relatando que não se sentem seguros nem mesmo dentro de casa. "Não tem hora nem lugar. A gente vive sempre com receio, principalmente à noite", disse uma moradora.
Segundo relatos, a maioria das ações criminosas acontece a pé, aproveitando as ruas escuras e pouco movimentadas. Trabalhadores da área afirmam que precisam redobrar a atenção ao sair ou retornar para casa, já que a violência tem se tornado rotina no bairro.
