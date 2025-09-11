fechar
Jovem é assaltado sob ameaça de faca em Paulista

Assalto a estudante em Paulista é registrado por câmeras residenciais. A vítima foi abordada por dupla armada que roubou celular e corrente

Por TV Jornal Publicado em 11/09/2025 às 18:33
Um jovem trabalhador e estudante foi vítima de assalto na noite desta quarta-feira (10), na Rua 39, no bairro de Maranguape II, em Paulista.

O crime aconteceu por volta das 23h e foi registrado por câmeras de segurança residenciais.

Imagens das câmeras de segurança

As imagens mostram a vítima caminhando pelo beco com a mochila e o celular nas mãos, sem perceber que estava sendo seguida por dois criminosos.

Ao entrar no local, o jovem foi encurralado contra a parede. Um dos assaltantes pressionou uma faca contra o pescoço da vítima, enquanto o outro roubava o aparelho celular, que ainda estava aceso.

Inicialmente, o jovem tentou resistir, mas desistiu ao perceber a presença da faca e de que eram dois assaltantes.

Após a ação, a dupla fugiu pelo mesmo caminho por onde chegou. O caso foi relatado pelo jovem ao pai, logo após ele conseguir retornar para casa.

Comunidade pede mais segurança

Moradores de Maranguape II relatam medo diante do aumento da criminalidade na região e reclamam da falta de patrulhamento policial.

Eles cobram das autoridades medidas urgentes para reforçar a segurança no bairro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

