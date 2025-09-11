Idoso é resgatado após queda em buraco em Olinda
Idoso cai em buraco na rua, sofre ferimentos nos braços e nas pernas e é retirado por moradores. Problema é negligenciado pela prefeitura
Por
TV Jornal
Publicado em 11/09/2025 às 18:22
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Um aposentado de 70 anos foi resgatado após cair em um buraco aberto na Rua Ninfas, no bairro de Águas Compridas, em Olinda.
O momento foi registrado em vídeo por moradores, que aparecem ajudando a retirar o idoso do buraco. Ele sofreu ferimentos no braço e nas pernas.
Após o acidente, os próprios vizinhos colocaram um bloco de concreto para tentar tapar o buraco, mas afirmam que o problema persiste há meses sem solução.
Transtornos para moradores e comerciantes
A via precisou ser interditada, o que tem impactado a rotina local. Comerciantes relatam queda no movimento e dificuldades de acesso.
“Tá sendo um transtorno, tanto pra gente que tem comércio aqui, que os carros já não entram mais”, disse um comerciante.
Risco em outras áreas do bairro
Além do buraco, outro ponto de risco preocupa a comunidade. Na Rua Nelson Melo Paes Barreto, um poste ameaça cair, segundo relatos de moradores. Eles denunciam a falta de atenção do poder público.
“Aqui a gente não conta com ninguém. Aqui não tem vereador, a prefeita nem olha pra gente”, reclamou um morador. Ele também destacou a urgência das medidas para evitar tragédias.
A população de Águas Compridas cobra ações imediatas das autoridades para garantir segurança e evitar novos acidentes.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.