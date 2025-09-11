Idoso é resgatado após queda em buraco em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Idoso cai em buraco na rua, sofre ferimentos nos braços e nas pernas e é retirado por moradores. Problema é negligenciado pela prefeitura

Um aposentado de 70 anos foi resgatado após cair em um buraco aberto na Rua Ninfas, no bairro de Águas Compridas, em Olinda.

O momento foi registrado em vídeo por moradores, que aparecem ajudando a retirar o idoso do buraco. Ele sofreu ferimentos no braço e nas pernas.

Após o acidente, os próprios vizinhos colocaram um bloco de concreto para tentar tapar o buraco, mas afirmam que o problema persiste há meses sem solução.

Transtornos para moradores e comerciantes

A via precisou ser interditada, o que tem impactado a rotina local. Comerciantes relatam queda no movimento e dificuldades de acesso.

“Tá sendo um transtorno, tanto pra gente que tem comércio aqui, que os carros já não entram mais”, disse um comerciante.

Risco em outras áreas do bairro

Além do buraco, outro ponto de risco preocupa a comunidade. Na Rua Nelson Melo Paes Barreto, um poste ameaça cair, segundo relatos de moradores. Eles denunciam a falta de atenção do poder público.

“Aqui a gente não conta com ninguém. Aqui não tem vereador, a prefeita nem olha pra gente”, reclamou um morador. Ele também destacou a urgência das medidas para evitar tragédias.

A população de Águas Compridas cobra ações imediatas das autoridades para garantir segurança e evitar novos acidentes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.