fechar
Vídeos | Notícia

Idoso é resgatado após queda em buraco em Olinda

Idoso cai em buraco na rua, sofre ferimentos nos braços e nas pernas e é retirado por moradores. Problema é negligenciado pela prefeitura

Por TV Jornal Publicado em 11/09/2025 às 18:22
Idoso é resgatado após queda em buraco em Olinda
Idoso é resgatado após queda em buraco em Olinda - TV Jornal

Um aposentado de 70 anos foi resgatado após cair em um buraco aberto na Rua Ninfas, no bairro de Águas Compridas, em Olinda.

O momento foi registrado em vídeo por moradores, que aparecem ajudando a retirar o idoso do buraco. Ele sofreu ferimentos no braço e nas pernas.

Após o acidente, os próprios vizinhos colocaram um bloco de concreto para tentar tapar o buraco, mas afirmam que o problema persiste há meses sem solução. 

Transtornos para moradores e comerciantes

A via precisou ser interditada, o que tem impactado a rotina local. Comerciantes relatam queda no movimento e dificuldades de acesso.

“Tá sendo um transtorno, tanto pra gente que tem comércio aqui, que os carros já não entram mais”, disse um comerciante.

Leia Também

Risco em outras áreas do bairro

Além do buraco, outro ponto de risco preocupa a comunidade. Na Rua Nelson Melo Paes Barreto, um poste ameaça cair, segundo relatos de moradores. Eles denunciam a falta de atenção do poder público.

“Aqui a gente não conta com ninguém. Aqui não tem vereador, a prefeita nem olha pra gente”, reclamou um morador. Ele também destacou a urgência das medidas para evitar tragédias.

A população de Águas Compridas cobra ações imediatas das autoridades para garantir segurança e evitar novos acidentes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags