Comerciante sobrevive após levar nove facadas de ex-genro de amiga em ataque motivado por ciúmes
Homem tem crise de ciúmes e esfaqueia ex-sogra e comerciante inocente. A vítima, em recuperação, teme pelo agressor ainda em liberdade
Uma comerciante de 54 anos sobreviveu após ser esfaqueada nove vezes durante um ataque registrado na madrugada do dia 30 para 31 de agosto, no bairro UR-11.
O agressor seria o ex-genro da amiga da vítima, que teria agido motivado por ciúmes.
Como ocorreu o crime
De acordo com relatos, a comerciante estava na casa de uma amiga quando o suspeito invadiu o local. Armado com uma faca, ele tentou atacar o atual companheiro da ex-namorada, agrediu a ex-sogra e, em seguida, a comerciante, que tentou defender a amiga.
Mesmo sem qualquer envolvimento com a situação, a mulher acabou se tornando alvo da violência.
“Ele entrou querendo brigar com todos. Agrediu o dono da casa e a sogra antes de avançar contra mim. Disse que não me suportava e me atacou”, contou a vítima, que está em recuperação em casa.
Estado da vítima
Os golpes atingiram regiões vitais, mas, segundo os médicos, por pouco não foram fatais.
“Fui ferida com nove facadas. Pensei que não sobreviveria, mas aqui estou contando minha história. Os médicos disseram que tive muita sorte”, relatou.
A comerciante ainda destacou que o ataque agravou sua saúde, já comprometida após uma cirurgia bariátrica.
Detalhes do caso
O caso ganhou contornos ainda mais graves quando, após a agressão, o homem voltou a se exaltar ao ver a ex-companheira recebendo ajuda de um motorista de aplicativo. Ele teria tentado atacá-los também antes de fugir do local.
A vítima afirma viver com medo e pede justiça. “Eu só quero que ele seja preso”, declarou.
A Polícia Civil segue investigando o caso e busca informações que levem à prisão do suspeito.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.