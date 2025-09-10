Prova de vida do INSS: convocação atinge 3 milhões de pessoas em setembro
A convocação acontece através do aplicativo Meu INSS ou por meio do banco no qual o beneficiário recebe, para os cadastros desatualizados
O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) anuncia a convocação de mais de três milhões de pessoas para a realização da prova de vida, neste mês de setembro.
De acordo com a especialista em direito previdenciário, o INSS só convoca para a prova de vida pessoas que, nos últimos anos, não realizaram nenhuma ação que comprovasse que de fato estava vivo, como vacinação pelo SUS ou biometria facial em regime eleitoral.
Confira ações que podem funcionar como prova de vida:
- Cadastro no Cras
- Vacinação através do SUS
- Biometria no TRE
A convocação acontece através do aplicativo Meu INSS ou por meio do banco no qual o beneficiário recebe, para os cadastros desatualizados.
Atenção aos golpes
A especialista aponta que é importante estar atento a possíveis golpes:
"O INSS, o Governo Federal não entra em contato via mensagem de SMS, não liga, não visita a casa dos beneficiários. Se você não recebeu nenhuma notificação pelo seu aplicativo do INSS ou pelo aplicativo do banco que paga seu benefício significa que você não precisa passar por nenhuma prova de vida".
Com a convocação enviada, o beneficiário tem 30 dias para realizar a prova de vida, caso o contrário, pode ocorrer a suspensão do benefício.
A prova de vida pode ocorrer através do aplicativo do INSS, por meio de uma biometria facial, e também na agência do seu banco pagador ou diretamente na agência do INSS, levando um comprovante de identificação.
Para entrar em contato com o INSS, em caso de dúvidas e informações, o telefone é o 135, que funciona todos os dias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp