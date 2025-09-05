CPMI do INSS mira sindicato ligado a irmão de Lula e rastreia visitas do "Careca do INSS" ao Congresso
Comissão aprovou 56 requerimentos para investigar fraudes previdenciárias, incluindo sindicatos, empréstimos e movimentações suspeitas
Clique aqui e escute a matéria
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (4), 56 requerimentos para ampliar as investigações.
Entre os alvos estão o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o rastreamento das visitas ao Congresso Nacional de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado pela Polícia Federal como um dos articuladores do esquema. As decisões foram divulgadas pela Agência Senado.
Entidade ligada a Frei Chico
Os pedidos relacionados ao Sindnapi buscam identificar quem atuou com procurações em nome da entidade entre 2015 e 2023 e mapear as contas bancárias usadas para receber recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social no período de 2015 a 2025.
O objetivo é verificar se houve irregularidades na gestão dos valores.
Rastreio das ações do “Careca do INSS”
A CPMI também aprovou requerimentos para investigar a presença de Antônio Carlos Camilo Antunes no Congresso Nacional.
O levantamento inclui registros de entrada no Senado (a partir de 2011) e na Câmara dos Deputados (desde 2015), além do acesso às gravações das câmeras de segurança do Senado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A comissão pediu ainda à Polícia Federal dados sobre as viagens internacionais de Antunes e a relação dos veículos apreendidos em seu nome.
Outros nove suspeitos ligados à AAPB e à AAPPS Universo também terão suas movimentações no Legislativo rastreadas.
Veja CPMI convoca "Careca do INSS" para prestar esclarecimento:
Fraudes em empréstimos e desbloqueios de benefícios
A CPMI também aprovou requerimentos para investigar outros esquemas criminosos envolvendo benefícios do INSS. Entre eles:
- Empréstimos feitos indevidamente em nome de aposentados e pensionistas, com descontos não autorizados (REQ 1.255/2025);
- Desbloqueio fraudulento de cerca de 70 mil benefícios, supostamente feito por servidor do INSS, para contratação de empréstimos sem solicitação dos segurados (REQ 1.294/2025).
Pedidos de informações sobre entidades sob suspeita
Os parlamentares também solicitaram informações a respeito de entidades já investigadas por órgãos de controle:
- Associação Mutualista de Benefícios Coletivos (Ambec) – dados a serem fornecidos pelo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho (REQ 1.116/2025);
- Sindnapi – informações sobre representantes e contas bancárias (REQ 1.097/2025);
- Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) – esclarecimentos sobre representantes (REQ 1.353/2025).
- Além disso, a CGU, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal deverão repassar à CPMI informações já levantadas sobre as fraudes.
Estrutura da investigação
Foram aprovados ainda requerimentos que buscam identificar se entidades envolvidas nos golpes eram geridas por pessoas fora da lista oficial de sócios (REQ 1.063/2025 e REQ 1.064/2025).
A CPMI é presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e conta com participação de deputados e senadores de diferentes partidos.