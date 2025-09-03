CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva de 21 investigados por descontos ilegais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Parlamentares pedem ao STF autorização para prisão preventiva de suspeitos de participação em esquema que desviava recursos de aposentados

Clique aqui e escute a matéria

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta segunda-feira (1º), um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que autorize a prisão preventiva de 21 investigados por participação em um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões.

A proposta é de autoria do relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e foi aprovada por unanimidade, com 26 votos favoráveis e nenhum contrário.

Operação Sem Desconto

A investigação teve início com a Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025 pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A operação revelou um esquema em que mensalidades associativas eram descontadas indevidamente dos benefícios previdenciários de milhões de brasileiros.

Apesar da gravidade e da extensão do caso, nenhum dos investigados está preso até o momento.

Para o relator da CPMI, a prisão preventiva é necessária para garantir a coleta de provas e evitar obstrução das investigações.

Quem está na lista

Entre os nomes incluídos no pedido de prisão está Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, já convocado a depor na comissão. Também constam da lista:

Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, exonerado no dia da operação;

Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS;

André Fidelis e Vanderlei Barbosa, ex-diretores do instituto;

Eric Douglas Fidelis, advogado e filho de André Fidelis, suspeito de movimentar valores do suposto esquema.

Além deles, o pedido de prisão se estende a outros 15 nomes, entre advogados, servidores e intermediários ligados à estrutura do suposto esquema.

Todos foram citados nominalmente no inquérito da Polícia Federal, cujo conteúdo é de acesso público.

O que está em jogo

Segundo os parlamentares, o grupo é suspeito de operar um sistema ilegal de filiação a associações que impunha descontos mensais indevidos nas aposentadorias, sem autorização dos beneficiários.

Esses valores, somados, chegariam a cifras milionárias e teriam sido distribuídos entre agentes públicos, lobistas e advogados.

Apesar da gravidade das acusações, os pedidos de prisão ainda não têm decisão judicial. O ministro do STF, André Mendonça, é o responsável por analisar a solicitação da CPMI.

Riscos e cautela

O caso tem provocado reações no Congresso Nacional e em entidades ligadas à defesa dos aposentados. Há preocupação de que o esquema revele fragilidades sistêmicas no controle de dados e descontos nos benefícios previdenciários, o que expõe milhões de brasileiros à vulnerabilidade financeira.

Ao mesmo tempo, especialistas alertam para a necessidade de garantir o devido processo legal e os direitos de defesa, mesmo em casos de forte comoção pública.

A CPMI segue com seus trabalhos e novas oitivas devem ser realizadas ainda neste mês.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

