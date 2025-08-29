Criança de três anos denuncia vizinho por suspeita de abuso sexual
Menino relatou agressões à mãe e também ao Conselho Tutelar; caso foi encaminhado à polícia e resultado de exame deve sair em 30 dias
Um menino de três anos foi vítima de abusos sexuais praticados por um vizinho. A própria criança denunciou o acontecido à mãe após ela notar o comportamento diferente e fazer perguntas ao garoto. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Abusador atraía a criança com doces
A mãe da criança percebeu mudanças de comportamento, além de sangramentos e dificuldade para evacuar, e procurou atendimento em uma policlínica.
Segundo o conselheiro tutelar Luciano Marques, o próprio menino contou à mãe que o vizinho oferecia doces e salgados para atraí-lo, além de praticar atos sexuais contra ele. O relato foi repetido tanto na unidade de saúde quanto na delegacia e ao Conselho Tutelar.
De acordo com a mãe, o suspeito era próximo da família e mantinha amizade com o pai da criança, que está preso. Ele costumava convidar o menino para tomar banho em um tanque ou caixa d’água em sua residência, o que facilitava a convivência.
Medidas de proteção
O Conselho Tutelar informou que a criança e a mãe foram encaminhadas para acompanhamento psicológico e médico. Também foi necessário retirá-los de casa após uma ameaça, colocando-os em local seguro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
O suspeito não foi mais visto na comunidade. A criança passou por exame sexológico, cujo resultado deve ser divulgado em até 30 dias e poderá indicar se houve conjunção carnal. A Polícia Civil segue investigando o caso.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais