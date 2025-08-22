Comerciante é assassinado dentro de casa e na frente da própria filha
Criminosos mascarados invadiram a casa do comerciante Fábio Ferrari, em Olinda; A motivação do crime ainda está sob investigação
Um homem identificado como Fábio Ferrari foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (22) dentro de sua residência e estabelecimento comercial, localizado na Rua Tabajara, no bairro do Alto da Bondade, em Olinda.
Segundo familiares, a vítima morava no local há cerca de três a quatro meses. No momento do crime, Fábio estava no quarto acompanhado da filha de nove anos.
Dinâmica do crime
De acordo com informações, os criminosos chegaram utilizando uma máscara, possivelmente de palhaço, e abordaram o filho mais velho da vítima, rendendo-o.
Na ação, levaram uma quantia em dinheiro ainda não informada e seguiram até o quarto.
Ao encontrarem Fábio, ele teria pedido para não ser alvejado. O apelo foi ignorado, e os suspeitos dispararam dois tiros na cabeça e um no abdômen do comerciante.
A menina presenciou a execução tentou se proteger cobrindo-se com um lençol.
Antecedentes e investigação
Familiares informaram que Fábio Ferrari tinha passagem pela polícia por pensão alimentícia e havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio anos atrás, ocasião que o deixou paraplégico.
Câmeras de segurança instaladas pelo próprio comerciante na residência devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. A motivação do crime segue sob investigação.
O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.