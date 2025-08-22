Comerciante é assassinado dentro de casa e na frente da própria filha

Um homem identificado como Fábio Ferrari foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (22) dentro de sua residência e estabelecimento comercial, localizado na Rua Tabajara, no bairro do Alto da Bondade, em Olinda.

Segundo familiares, a vítima morava no local há cerca de três a quatro meses. No momento do crime, Fábio estava no quarto acompanhado da filha de nove anos.

Dinâmica do crime

De acordo com informações, os criminosos chegaram utilizando uma máscara, possivelmente de palhaço, e abordaram o filho mais velho da vítima, rendendo-o.

Na ação, levaram uma quantia em dinheiro ainda não informada e seguiram até o quarto.

Ao encontrarem Fábio, ele teria pedido para não ser alvejado. O apelo foi ignorado, e os suspeitos dispararam dois tiros na cabeça e um no abdômen do comerciante.

A menina presenciou a execução tentou se proteger cobrindo-se com um lençol.

Antecedentes e investigação

Familiares informaram que Fábio Ferrari tinha passagem pela polícia por pensão alimentícia e havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio anos atrás, ocasião que o deixou paraplégico.

Câmeras de segurança instaladas pelo próprio comerciante na residência devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. A motivação do crime segue sob investigação.

O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.