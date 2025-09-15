Com um ano de antecedência, campanha eleitoral ganha corpo no interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Embora a Justiça determine que campanhas devem ser iniciadas só após as convenções partidárias, a classe política começa a se movimentar muito antes

Clique aqui e escute a matéria

Quem acompanha de perto as campanhas eleitorais, sabe que, embora a justiça determine que elas devem ser iniciadas só após as convenções partidárias normalmente realizadas entre os meses de junho e julho do ano da eleição, a classe política começa a se movimentar muito antes. É costume se falar que, terminada uma eleição, a campanha da seguinte se inicia. Como no Brasil temos a cada dois anos uma eleição, a classe política praticamente não descansa: uma hora está envolvida na escolha de prefeitos e vereadores e dois anos depois na escolha de deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente.



Seguindo esta norma, os deputados participam da eleição dos prefeitos que os ajudarão dois anos depois e os prefeitos, da mesma forma, se definem dois anos antes pelos parlamentares que estarão presentes na eleição municipal nas quais disputarão a reeleição ou apoiarão um nome de confiança. Existem exceções, a depender da força dos governadores que conseguem, quando desejam, mudar a posição de prefeitos aliados em prol dos seus próprios candidatos proporcionais.



A eleição de governador e presidente não obedece à mesma lógica e, em geral, as campanhas só ganham corpo no mesmo ano do pleito. Pernambuco, no entanto, praticamente já iniciou a campanha para governador em 2026. O maior exemplo disso foi a decisão da governadora Raquel Lyra de percorrer 90 municípios nos próximos três meses, iniciando este domingo pelo município de Ibimirim, e do prefeito João Campos, que é pré-candidato desde que foi reeleito para governar o Recife em 2024, de passar três dias no interior este final de semana, programação que se dispõe a tornar mais constante a partir de agora.

Vantagem

Em se tratando de interior, a governadora parte com vantagem. Como está no cargo pode fazer viagens inclusive durante a semana sem correr risco de violar a lei eleitoral pois administra o estado como um todo e tem sempre o que anunciar ou entregar de obras e ações. Já o prefeito do Recife não pode fazer o mesmo sem que corra o risco de ser cobrado pelas ausências da capital que administra. Daí a fixação em eventos de final de semana.

Humberto e Dueire no Uruguai

Os senadores Humberto Costa e Fernando Dueire estão no Uruguai, em reunião do Parlamento do Mercosul – o Parlasul. No encontro deve ser eleito o novo presidente da representação brasileira no órgão e Humberto é um dos citados para substituir Arlindo Chinaglia. Também vai ser discutida a questão dos minerais estratégicos e terras raras e da infraestrutura entre os países membros (Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia).

Pergunta que não quer calar

Entre Raquel Lyra e João Campos, quem vai se sair melhor na conquista de votos no interior?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com