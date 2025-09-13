Pais podem ajudar filhos na concorrida eleição parlamentar de Vitória de Santo Antão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com 134.084 habitantes, segundo o IBGE, a cidade de Vitória de Santo Antão tem três representantes na Assembleia Legislativa: os deputados Joaquim Lira(PV), Aglaison Victor (PSB) e Henrique Queiroz Filho(PP). Ganha em proporção para municípios interioranos bem maiores como Petrolina e Caruaru. Para se ter uma ideia do que isso significa, para eleger um deputado estadual em 2026 os partidos vão precisar ter, no mínimo, 108 mil votos. Mas Vitória sempre conseguiu sob a liderança das famílias Lira, Queralvares e Queiroz, que expandiram seus domínios pelas cidades vizinhas, ter este número de deputados estaduais.



No próximo ano, porém, o quadro vai mudar. O atual prefeito Paulo Roberto Arruda, do MDB, decidiu lançar o filho Túlio Arruda na corrida por uma vaga na Assembleia em 2026, afastando-se do grupo Lira, do qual fazia parte, e está causando uma ebulição no meio político municipal. O ex-prefeito Elias Lira, pai do deputado Joaquim Lira e a mãe de Aglailson Victor, Cristiane Queralvares, analisam a possibilidade de se candidatarem a deputado federal para, em dobradinha com os filhos, ajudarem os mesmos a terem mais votos para estadual e, ao mesmo tempo, causar embaraços para a deputada federal Iza Arruda, filha do prefeito, que vai fazer dobradinha com o irmão.



Joaquim e Victor não querem ainda cravar as candidaturas dos pais mas admitem que isso tem sido cogitado. É normal os deputados estaduais usarem seus municípios de origem para trocar votos com candidatos federais que se comprometam a ajudá-los em outras cidades mas comenta-se na Alepe que na situação atual de Vitória isso pode ser contraproducente. Como Iza Arruda é deputada federal e natural do município, a tendência é que, com a ajuda do pai prefeito, ela seja votada com todos os estaduais, conquistando votos que, em outras circunstâncias, eles poderiam transferir para federais de outros municípios. Mas na hora em que os mesmos tiverem os pais como candidatos os votos saem fechados, favorecendo os filhos.

Henrique Filho



O único deputado vitoriense que não vai poder contar com isso é Henrique Queiroz Filho pois seu pai Henrique Queiroz, que foi estadual por 10 mandatos, elegeu-se prefeito do município de Buenos Aires em 2024 e não vai largar seu mandato só para ajudar o filho. Até porque se considera que os votos a mais que poderia garantir a Henrique Filho em Vitória ele pode conseguir em Buenos Aires, compensando a não entrada no processo.

Wolney e as crianças com Zika



Esta sexta-feira o atual ministro da previdência Wolney Queiroz teve um encontro com as mães pernambucanas cujos filhos foram vítimas do Zika Vírus para anunciar que, antes do final do mês, elas vão receber a indenização de R$ 50 mil e mais a primeira parcela mensal da pensão vitalícia para seus filhos criada através de lei aprovada pelo Congresso de autoria da senadora Mara Gabrilli e que teve como relator na Câmara o deputado federal pernambucano Lula da Fonte que esteve presente ao encontro na sede da UMA, entidade que representa as famílias atingidas. O prefeito do Recife, João Campos, acompanhou o ministro na ocasião.

Raquel e João no interior

Este domingo, a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos vão estar no interior em meio à antecipada disputa de 2026. Raquel vai ao município de Ibimirim, no sertão do Moxotó, para inaugurar obras e assinar convênios com a Prefeitura. João Campos estará em Canhotinho, no agreste meridional, na tradicional Missa do Vaqueiro do município, ao lado do deputado estadual e presidente da Assembleia, Álvaro Porto, do ministro Sílvio Costa Filho e do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

Pergunta que não quer calar

Quem vai se beneficiar mais da equação familiar de Vitória de Santo Antão?

