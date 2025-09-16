Vela cai e provoca incêndio em uma casa no Alto Santa Isabel; família estava sem energia elétrica após corte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A dona de casa conta que durante a pandemia teve problemas para pagar as contas, pois seus filhos ficaram doentes em 2021. Confira

Na noite da última segunda-feira (15), um incêndio começou em uma residência após uma vela cair, no Alto Santa Isabel, Zona Norte do Recife.

A família, composta por uma mãe e quatro filhos, estava sem energia elétrica após um corte da distribuição na casa, por isso eles precisaram utilizar velas durante a noite.

Uma das velas, que estava em uma prateleira na sala, caiu sobre o sofá, dando início às chamas ainda durante a noite.

"Quando eu observei que já estava ali pegando fogo, eu tentei apagar, mas o sofá já estava em chamas também. Eu e uma vizinha conseguimos apagar", contou a dona de casa.

Como começou

Horas depois, durante a madrugada, um outro incêndio começou a partir da cozinha. O teto da cozinha caiu e as chamas se espalharam pela casa.

"Deixei a vela em cima do armário, onde estavam meus objetos e as medicações controladas do meu filho. Eu comecei a sentir uma fumaça, acordei meio atordoada e ouvi um barulho, eu disse 'o que é isso?'. Tentei abrir a porta mas ela ficou travada e eu comecei a gritar por socorro", contou.

Vizinhos conseguiram arrombar a porta e resgataram a família. A mulher, preocupada com um botijão de gás, que poderia explodir, tentou entrar novamente na casa, mas os vizinhos não deixaram.

Problemas com faturas de energia

A mulher conta que desde 2019 enfrenta problemas com a quitação e o fornecimento da energia elétrica.



"Eu afirmei que estava com a conta paga e mesmo assim eles demoraram 20 dias para religar minha energia", contou. "Eles só vieram ligar minha energia porque eu levei os meninos para a porta da empresa".

A dona de casa conta que durante a pandemia teve problemas para pagar as contas, pois seus filhos ficaram doentes em 2021. A energia foi cortada enquanto ela estava no mercado e os filhos estavam em casa.

Existem város processos judiciais entre a mulher a distribuidora de energia, poia ela alega que há cobranças de faturas já quitadas. A família realiza um apelo para que eles possam se recuperar das perdas.

O telefone para ajudar a família é o (81) 9 9737-4434