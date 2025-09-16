Resumo das novelas 17/09: Luís Fernando e Maria recebem carta anônima com ameaças, em Maria do Bairro
Maria assegura a Nandinho que em breve ele poderá namorar Tita, mas Agripina ouve e alerta Vera Cruz de que os dois são irmãos. Confira resumo
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Luís Fernando e Maria recebem carta anônima com ameaças. Maria participa da festa na vila de Nandinho e Agripina. Durante o evento, Verônica encontra Tita com Bernardo e o questiona com arrogância. Maria revela a todos que já foi catadora de lixo e confessa a Felipa que Nandinho é seu filho.
Penélope começa a suspeitar da verdade. Maria assegura a Nandinho que em breve ele poderá namorar Tita, mas Agripina ouve e alerta Vera Cruz de que os dois são irmãos. Vera Cruz tenta convencer Nandinho a se afastar, mas ele exige explicações.
Tita pede a Luís Fernando permissão para namorar, enquanto Nandinho flagra a moça com Bernardo. Penélope reforça a chantagem contra Maria. Tita diz a Nandinho que o amor entre eles não é possível e que só podem ser amigos.
(14h45) Rubi
Rubi conta a Cristina que está apaixonada por Alessandro. Maribel vai até a casa de Rubi para conhecer sua mãe e sua irmã. Heitor diz a Alessandro que decidiu se casar com Maribel e viajar com ela para Nova Iorque, onde pretende realizar seus projetos.
Em um centro comercial, Heitor está em uma joalheria comprando o anel de noivado quando chega Rubi. Ela ajuda Heitor na escolha da jóia e diz que Maribel tem muita sorte por ter conquistado seu amor.
Alessandro diz a Rubi que aceitou o convite para ir ao litoral só para ficar a seu lado, pois tem certeza de que será um final de semana inesquecível. Alessandro volta a perguntar se ele reúne as qualidades de homem ideal para ela. Ela responde que sim.
Heitor convida Maribel para passear de lancha mas, ao tentar subir, ela cai na água. Magda fala duro com Rubi e exige que ela respeite o noivado de Maribel. Rubi responde que só está interessada em Alessandro. Alessandro convida Rubi para jantar e aproveita o momento para pedir que seja sua namorada.
Alessandro pergunta a Rubi se gostaria dele se não tivesse dinheiro. Ela diz que sim e Alessandro confessa ter feito um mal julgamento ao pensar que ela era materialista. Ela diz que está muito feliz por ser sua namorada. Os dois se beijam.
Heitor, desconcertado, comenta com Alessandro que está surpreso com a atitude de Maribel. Ele conta que Maribel está cheia de dúvidas, que já não tem certeza de que ele é o homem da sua vida e que sequer conseguiu lhe dar o anel de noivado.
Maribel, desiludida, comenta com Rubi que Heitor está perdendo o interesse por ela, pois pretende voltar para Nova Iorque. Heitor tenta se reconciliar com Maribel e pergunta se ela o ama de verdade. Ela responde que sim, ele lhe entrega o anel de noivado e pede que seja sua esposa.
Heitor comunica aos padrinhos que em breve se casará com Maribel. Genaro pergunta ao afilhado se mais tarde não se arrependerá de ter se casado com uma aleijada, que provavelmente não poderá lhe dar filhos.
Heitor, visivelmente irritado, pede ao padrinho que não volte a se referir a Maribel dessa maneira e que será melhor que saiam de sua casa. Alessandro tenta convencer Genaro de que o problema de Maribel não a limita para nada. Genaro responde que jamais aceitará esse casamento.
Artur pede a Heitor que marque com seus padrinhos a data para o jantar onde pedirá a mão de Maribel em casamento. Heitor diz que seus padrinhos não estarão presentes.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Camila desmaia, e Juan e Mar a levam ao hospital, onde são informados de que ela está grávida. Paula conta à amiga repórter onde encontrar Ofélia e tira fotos da pobreza em que ela vive.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Civan tem alta do hospital e é acolhido pelas parentes, que pedem para que ele deixe o trabalho no casarão, porém o homem insiste que está bem. Seher enfrenta o patrão para proteger o filho. Ceren prossegue com a estratégia de seduzir Cenk. Agah investiga o passado de Cemre.
Seniz busca subornar Seher para que ela deixe a casa. Civan demonstra inquietação com a situação da mãe e coloca a culpa em si mesmo. Agah recebe visitas inesperadas e mantém-se indiferente às ameaças. Cemre prepara uma surpresa para Nedim na piscina, entretanto, ao chegarem, eles encontram Cenk. O homem surta e foge quando o primo ensaia falar com ele.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Ao ser questionado sobre seus sentimentos, Jó faz uma declaração a Sera. No Egito, Raquel toma uma decisão a respeito de seu futuro.
(22h) Reis
Após escutar as revelações de Bateseba, Aitofel afronta Davi e exige que ele traga Urias de volta da guerra. A mulher de Davi fica arrependida com o que conta para o avô e lembra dos momentos felizes com esposo. Ainoã tenta alertar Davi sobre o consumo exagerado de vinho, mas o rei a ignora. Revoltado com a vida, o rei bebe demais e fica agressivo com suas mulheres e filhos.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin. Samir teme as atitudes de Marilda e Aderbal, e clama por Candinho. Estela visita Ernesto na delegacia. Samir ouve a voz de Asdrúbal e implora que o professor o salve. Haydée sofre com a frieza de Lúcio. Policarpo guia Candinho na busca por Samir.
Carneiro anuncia que Cunegundes deve ser internada. Sandra ignora o Barão e pede ajuda a Inês. Ernesto provoca Celso falando de Estela. Marilda e Aderbal trancam Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin com Samir no galpão.
(19h15) Dona de Mim
Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo.
Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa.
(20h30) Vale Tudo
César grava a conversa de Odete com pessoas suspeitas. Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. Marco Aurélio recebe alta e decide fazer uma reunião com Freitas em casa. Olavo e Celina ficam juntos.
Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar. Celina recebe flores de Estéban. Marco Aurélio questiona se Mário Sérgio está mentindo para ele.