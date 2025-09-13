Vale Tudo: Odete Roitman encomenda morte de Marco Aurélio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A vilã não deixará barato os ataques do empresário. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo a seguir

Clique aqui e escute a matéria

Odete Roitman (Debora Bloch) vai mandar matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove.

O empresário rouba a TCA há tempos e tem irritado a ricaça de diversas formas.

Odete deixará subentendido o que vai fazer com Marco Aurélio durante uma conversa com César (Cauã Reymond).

“Mas o que é que você vai fazer, Odete? Como você vai demitir o vice-presidente da sua empresa por corrupção?”, pergunta César.

Odete dirá que o roubo da TCA não é exatamente um grande problema, já que o dinheiro voltará para a família quando o criminoso morrer, pois Tiago (Pedro Waddington) é herdeiro de Marco Aurélio e Heleninha Roitman.

“Eu não sabia que você era tão paciente assim, pra esperar o Marco Aurélio morrer”, responderá o ex-modelo.

“A gente não tem como esperar a morte, ela acontece”, dirá Odete, deixando o amado pensativo.

“Têm coisas que são muito imprevisíveis, César. E a gente vive num país tão violento. Imagina o risco que um milionário como o Marco Aurélio corre todos os dias? Um descuido e a gente nunca sabe”, dirá.

Pouco depois, César encontrará Odete se despedindo de dois homens.

“Até amanhã eu vou ter todas as informações. Modelo da embarcação, hora, de onde eles vão sair, onde vai ser o passeio, tudo”, afirmará a ricaça.

Depois que os homens forem embora, César perguntará a Odete quem eram eles.

“São músicos, amigos meus”, dirá a esposa.