Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Odete Roitman encomenda morte de Marco Aurélio

A vilã não deixará barato os ataques do empresário. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/09/2025 às 16:58
Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai mandar matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove.

O empresário rouba a TCA há tempos e tem irritado a ricaça de diversas formas.

Odete deixará subentendido o que vai fazer com Marco Aurélio durante uma conversa com César (Cauã Reymond).

“Mas o que é que você vai fazer, Odete? Como você vai demitir o vice-presidente da sua empresa por corrupção?”, pergunta César.

Odete dirá que o roubo da TCA não é exatamente um grande problema, já que o dinheiro voltará para a família quando o criminoso morrer, pois Tiago (Pedro Waddington) é herdeiro de Marco Aurélio e Heleninha Roitman.

“Eu não sabia que você era tão paciente assim, pra esperar o Marco Aurélio morrer”, responderá o ex-modelo.

“A gente não tem como esperar a morte, ela acontece”, dirá Odete, deixando o amado pensativo.

“Têm coisas que são muito imprevisíveis, César. E a gente vive num país tão violento. Imagina o risco que um milionário como o Marco Aurélio corre todos os dias? Um descuido e a gente nunca sabe”, dirá.

Pouco depois, César encontrará Odete se despedindo de dois homens.

“Até amanhã eu vou ter todas as informações. Modelo da embarcação, hora, de onde eles vão sair, onde vai ser o passeio, tudo”, afirmará a ricaça.

Depois que os homens forem embora, César perguntará a Odete quem eram eles.

“São músicos, amigos meus”, dirá a esposa.

