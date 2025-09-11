Vale Tudo: André descobre segredo de Aldeíde e termina namoro
Jovem ficará sabendo uma informação importante que a namorado escondeu dele. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove
O relacionamento entre André (Breno Ferreira) e Aldeíde (Karine Teles) terminará em breve na novela “Vale Tudo”.
O casal, que decidiu continuar junto mesmo após a descoberta de Consuêlo (Belize Pombal), passará por mais um período turbulento na trama.
André ficará sabendo que Aldeíde é a sua patrocinadora secreta e se sentirá humilhado.
A mulher comprou a égua que André cuidava para lhe ajudar a competir, sem revelar o nome do patrocinador.
Após decidirem morar sob o mesmo teto, o jovem descobrirá a verdade e pensará que foi comprado pela amada.
Confuso, André decide voltar a morar com os pais. O ex-casal ficará infeliz separado e, depois de um tempo, finalmente Consuelo decide aceitar o relacionamento entre os dois.
Essa trama deve ir ao ar a partir do capítulo de 18 de setembro.