Thiago Martins, o Vasco de ‘Vale Tudo’, dispara sobre bastidores da novela: “Minha vida social acabou”
Thiago Martins está no ar no remake da novela Vale Tudo, da Globo, como o personagem Vasco. Paralelo ao trabalho nas telinhas, o ator e cantor está prestes a lançar seu novo projeto, ‘Quintal do TG – Ao vivo – De Vitória a Noronha’.
Em entrevista à revista Quem, o artista abriu o jogo sobre sua participação na trama das nove, e afirmou que chegou, inicialmente, a negar o convite para integrar o elenco. “Nunca fui um ator de negar personagens. Quando não faço é porque, realmente, minha agenda não permite. Com 21 anos de televisão, é óbvio que olho para o personagem e quero saber onde ele vai chegar”, iniciou.
“Minha vida social acabou”
“Mas um convite da Manuela Dias e do Paulinho Silvestrini, numa novela do tamanho de Vale Tudo, não teria como negar”, declarou Thiago Martins, que já trabalhou com a autora em Amor de Mãe (2019). O ator, por sua vez, brincou: “Minha vida social acabou? Acabou! Mas estou feliz? Sim, muito feliz”, disse.
Recentemente, Thiago Martins passou por um susto ao ser diagnosticado com histoplasmose pulmonar, e chegou a emagrecer 10 quilos, o que o motivou a dobrar os cuidados com a saúde. “A articulação do joelho foi a mais afetada. Nos meus shows, eu me divirto muito no palco. Não paro, sou agitado. Nesta fase, tive que me divertir com algumas privações, alguns cuidados”, concluiu.
