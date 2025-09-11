fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Thiago Martins, o Vasco de ‘Vale Tudo’, dispara sobre bastidores da novela: “Minha vida social acabou”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/09/2025 às 9:14
Thiago Martins, o Vasco de ‘Vale Tudo’, dispara sobre bastidores da novela: “Minha vida social acabou”
Thiago Martins, o Vasco de ‘Vale Tudo’, dispara sobre bastidores da novela: “Minha vida social acabou” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Thiago Martins está no ar no remake da novela Vale Tudo, da Globo, como o personagem Vasco. Paralelo ao trabalho nas telinhas, o ator e cantor está prestes a lançar seu novo projeto, ‘Quintal do TG – Ao vivo – De Vitória a Noronha’.

Em entrevista à revista Quem, o artista abriu o jogo sobre sua participação na trama das nove, e afirmou que chegou, inicialmente, a negar o convite para integrar o elenco. “Nunca fui um ator de negar personagens. Quando não faço é porque, realmente, minha agenda não permite. Com 21 anos de televisão, é óbvio que olho para o personagem e quero saber onde ele vai chegar”, iniciou.

“Minha vida social acabou”

“Mas um convite da Manuela Dias e do Paulinho Silvestrini, numa novela do tamanho de Vale Tudo, não teria como negar”, declarou Thiago Martins, que já trabalhou com a autora em Amor de Mãe (2019). O ator, por sua vez, brincou: “Minha vida social acabou? Acabou! Mas estou feliz? Sim, muito feliz”, disse.

Recentemente, Thiago Martins passou por um susto ao ser diagnosticado com histoplasmose pulmonar, e chegou a emagrecer 10 quilos, o que o motivou a dobrar os cuidados com a saúde. “A articulação do joelho foi a mais afetada. Nos meus shows, eu me divirto muito no palco. Não paro, sou agitado. Nesta fase, tive que me divertir com algumas privações, alguns cuidados”, concluiu.

VEJA MAIS: Vasco em Vale Tudo, Thiago Martins exibe peitoral em cliques

O post Thiago Martins, o Vasco de ‘Vale Tudo’, dispara sobre bastidores da novela: “Minha vida social acabou” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo
Ana Beatriz Nogueira

Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo
Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa
Transmissão

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa

Compartilhe

Tags