fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/09/2025 às 8:43
Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo
Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Ana Beatriz Nogueira precisou deixar o elenco da novela Mania de Você (2024), da Globo, no ano passado. A atriz, que foi diagnosticada com esclerose múltipla há 16 anos, tomou a decisão para reforçar os tratamentos conta a doença autoimune.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista, foi diagnosticada com uma forma branda nos bastidores da novela Caminho das Índias (2009), e tornou público apenas em 2018. Para ela, sua condição é uma forma de ajudar outras pessoas.

“Eu convivo com a esclerose múltipla há 16 anos. E nesse tempo nunca trabalhei tanto. Resolvi falar porque senti vontade e também uma obrigação de tirar as pessoas da ignorância no sentido literal – de ignorar algo, de não saber nada sobre. Isso é importante”, disse Ana Beatriz Nogueira.

“Na época, fiz um blog em que respondia às mensagens de quem precisava de ajuda. Depois virou Instagram, mas chegou um momento em que não consegui mais responder tudo. Teria que ter uma equipe para isso. Mesmo assim, nunca trabalhei tanto na minha vida. A doença é progressiva e sem cura, mas existem muitas formas de lidar com ela”, declarou ela.

VEJA MAIS: Ana Beatriz Nogueira relembra diagnóstico de câncer: “imenso sofrimento”

O post Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa
Transmissão

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Compartilhe

Tags