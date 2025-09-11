Ana Beatriz Nogueira fala sobre luta contra doença após deixar elenco de novela da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ana Beatriz Nogueira precisou deixar o elenco da novela Mania de Você (2024), da Globo, no ano passado. A atriz, que foi diagnosticada com esclerose múltipla há 16 anos, tomou a decisão para reforçar os tratamentos conta a doença autoimune.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista, foi diagnosticada com uma forma branda nos bastidores da novela Caminho das Índias (2009), e tornou público apenas em 2018. Para ela, sua condição é uma forma de ajudar outras pessoas.

“Eu convivo com a esclerose múltipla há 16 anos. E nesse tempo nunca trabalhei tanto. Resolvi falar porque senti vontade e também uma obrigação de tirar as pessoas da ignorância no sentido literal – de ignorar algo, de não saber nada sobre. Isso é importante”, disse Ana Beatriz Nogueira.

“Na época, fiz um blog em que respondia às mensagens de quem precisava de ajuda. Depois virou Instagram, mas chegou um momento em que não consegui mais responder tudo. Teria que ter uma equipe para isso. Mesmo assim, nunca trabalhei tanto na minha vida. A doença é progressiva e sem cura, mas existem muitas formas de lidar com ela”, declarou ela.

