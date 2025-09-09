Vale Tudo: Quando Odete Roitman vai morrer? Saiba data que a cena vai ao ar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A autora Manuela Dias já revelou que assassino será diferente da versão original de "Vale Tudo". Esse é um dos momentos mais icônicos da novela

A cena do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) em ‘Vale Tudo’ já tem data para ir ao ar. O momento é um dos mais icônicos da versão original da novela e agita a reta final da trama.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a festa de lançamento da próxima novela “Três Graças” até chegou a ser adiada devido ao capítulo especial e a final do reality musical ‘Estrela da Casa’.

A cena da morte de Odete no remake deve ir ao ar no dia 6 de outubro. A autora, Manuela Dias, já adiantou que o assassino será diferente da versão original.

Entre os principais suspeitos estão Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Freitas (Luis Lobianco), Heleninha (Paolla Oliveira), Ivan (Renato Góes), Maria de Fátima (Bella Campos), Poliana (Matheus Nachtergaele) e Raquel (Taís Araujo).

Na versão original de Vale Tudo, Leila (Cassia Kis) é a responsável pela morte de Odete Roitman.

No último capítulo, ela confessa que atirou por engano. Ela pensava ter atirado em Maria de Fátima (Gloria Pires) depois de descobrir que a amiga tinha um caso com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).